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24艘「俄羅斯軍艦」現身日本海、鄂霍次克海　繞著北海道航行

▲▼24艘俄羅斯海軍戰艦在日本海和鄂霍次克海南部航行。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

▲24艘俄羅斯海軍戰艦在日本海和鄂霍次克海南部航行。（圖／翻攝自統合幕僚監部，下同）

記者林彥臣／綜合報導

日本防衛省「統合幕僚監部」15日中午公佈消息指出，本月1日以來，多達24艘俄羅斯海軍戰艦，在日本海和鄂霍次克海南部航行，幾乎是繞著北海道航行，防衛大臣岸信夫對此召開發布會表示，「此時，大批艦艇出動不同尋常，這是為了應對烏克蘭的行動，而進行的東西方聯動。」

統合幕僚監部發布圖片顯示，該編隊包括了2艘「無畏級」大型反潛艦（驅逐艦），包括2天前在千島群島驅逐美國維吉尼亞級潛艦的「沙波什尼科夫元帥號（543）。

▲▼24艘俄羅斯海軍戰艦在日本海和鄂霍次克海南部航行。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

另外還有4艘20380/385守護級護衛艦、3艘1123型格里沙級小型反潛艦（輕護）、1艘「納努契卡級」大型飛彈護衛艇、3艘「基洛級」常規潛艦、3艘登陸艦、「克雷洛夫元帥號」指揮艦、1艘破冰船、1艘醫院船和多艘保障船隻。

根據《產經新聞》報導，日本海上自衛隊，護衛艦「不知火號」和巡邏機P3C正在收集資訊，並且跟監警報當中，目前確認沒有入侵日本的領海。

俄方1月20日宣布，將於今年1、2月在地中海、北海、鄂霍次克海等海域進行演習，共有140多艘艦艇參加。目的是「對抗來自海上的軍事威脅」。

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