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「博物館5倍藝FUN送」首波中獎名單公布！5月還有1次抽獎機會

▲▼「博物館5倍藝FUN送」抽獎。（圖／文化部）

▲文化部「博物館5倍藝FUN送」抽獎，文化部次長李連權（右）抽出黃土水「水牛群像」銅雕、常玉「盆栽」織品畫、常玉「菊」繁華似錦花瓶、常玉「雙馬」黃金畫及卡塔工作室祝福系列傳統頸鍊等5個獎項。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

為鼓勵民眾在疫情期間持續支持及享受藝文生活，文化部推出「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動。今（15）日由文化部常務次長李連權及博物館、地方文化館代表，於文化部臉書直播抽出首波包含黃土水「水牛群像」銅雕（1/20複製）、常玉「盆栽」織品畫、常玉「菊」繁華似錦花瓶、常玉「雙馬」黃金畫及卡塔工作室祝福系列傳統頸鍊等81件精彩文創好禮得主。
 
文化部表示，配合五倍券、藝FUN券發行，文化部加碼推出「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動，邀請民眾走進博物館及地方文化館參觀、體驗與消費，並於藝FUN NEXT APP完成打卡，即可獲得抽獎機會，共有包括溥心畬「秋荷白鷺」及「工筆花鳥」黃金畫、朱銘「人間系列－芭蕾」限量簽名紀念攝影、席德進《風景/魚池鄉》藝術微噴畫、雙層玻璃杯等超過150項精彩藝術品或文創品。

▲▼「博物館5倍藝FUN送」抽獎。（圖／文化部）

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▲常玉《盆栽》織品畫。（圖／文化部）
 
文化部次長李連權提到，博物館除了典藏、研究、展示的功能外，最重要是對公眾開放的教育意義，不僅傳遞了人文、藝術、歷史等知識，也提升了人們對美的感覺與體認，同時更賦予博物館與社會脈動的深層意義。文化部期盼藉由本次活動鼓勵大家走入博物館，盡情在知識的寶庫裡繼往開來探險，也期待未來有愈來愈多國人一起沉浸在博物館所帶來理性與感性的知性美。

▲▼「博物館5倍藝FUN送」抽獎。（圖／文化部）

▲黃土水《水牛群像》銅雕。（圖／文化部）
 
此外，5月13日還有1次抽獎機會，文化部表示獎品一樣精緻豐富，如以文官門神為概念設計的「滑板掛飾」、運用國立歷史博物館紋樣「釉花」設計的泡茶器組等，歡迎民眾在4月30日前到博物館、地方文化館，以現金、五倍券、藝FUN券購票參觀或在館內消費（含賣店、餐飲及DIY活動等），透過「藝FUN NEXT APP」掃描店家QR Code並打卡，就可以參加抽獎，打卡愈多次，中獎機率愈大。
 
文化部說明，得獎民眾請憑身分證明文件至文化部領獎，或電洽文化部文化資源司林筱婷02-8512-6334。「博物館5倍藝FUN送」活動詳情請上博物之島或藝FUN NEXT官網查詢。

▲▼「博物館5倍藝FUN送」抽獎。（圖／文化部）

▲文化部「博物館5倍藝FUN送」第二次抽獎將於5月13日舉辦。（圖／文化部）

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