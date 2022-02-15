高雄確診男台南匡列13人篩檢陰性　相關師生135人快篩全陰

▲台南鹽水蜂炮15日舉行，為協助鹽水區市民檢測自我健康情形，鹽水區的市民可於16日至18日，至鹽水區衛生所領取居家快篩試劑自我檢測。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄市公布之20多歲男性COVID-19本土確診個案19732，於台南市匡列10位居家隔離接觸者，經PCR採檢後結果皆為陰性，3位超商店員經快篩也為陰性，相關國小、幼兒園學童及教職員等135人經快篩後，結果亦皆為陰性。

台南鹽水蜂炮15日舉行，為協助鹽水區市民檢測自我健康情形，鹽水區的市民可於16日至18日，每日上午8時30分至10時30分，至鹽水區衛生所領取居家快篩試劑自我檢測，若篩檢結果為陽性，請撥台南市防疫專線(06)2880180或1922安排就醫。

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台南市衛生局提醒，參與鹽水蜂炮活動除了備妥防護裝備，也務必落實個人防疫措施，全程佩戴口罩、量測體溫並落實實聯制，如出現身體不適或疑似COVID-19症狀，請儘速就醫。



另14日高雄市公布之20多歲男性COVID-19本土確診個案19732，於台南市匡列10位居家隔離接觸者，經PCR採檢後結果皆為陰性，3位超商店員經快篩也為陰性；為避免感染擴大，與居家隔離學童同班之班級，採預防性停課兩日，同校、不同班級學生則停課一日，相關國小、幼兒園學童及教職員等135人經快篩後，結果亦皆為陰性。