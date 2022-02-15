送養米克斯反悔！女尾隨認養人拉扯...當警面解開項圈讓狗狗跑了

▲蘇女將原飼養的米克斯「乖乖」送養後竟反悔，半路尾隨認養人，甚至將狗鍊解開，導致犬隻逃逸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

誇張！北市蘇姓女子將原本飼養犬隻米克斯「乖乖」，交給莊姓認養人，事後反悔請求返還，更跑到士林區天母東路一路尾隨認養人，以徒手強暴方式，拉扯莊姓認養人的手及手上狗鍊，甚至將「乖乖」項圈解開，導致狗狗逃逸，莊姓認養人憤而報警。士林地檢署偵結，認定蘇女妨害認養遛犬權利，依法起訴。

愛狗人士蘇女去年4月19日4時30分將米克斯「乖乖」交給莊姓認養人飼養，豈料送養完立刻反悔，請求認養人返還，但遭拒絕。

隔日下午4時29分，蘇女前往士林區天母東路一路尾隨認養人，以徒手強暴方式，持續拉扯認養人的手及手上的狗鍊，一旁路人見狀趕緊報警；警方到場後，2人持續拉扯，蘇女一不做二不休，直接將「乖乖」項圈解開，「乖乖」一溜煙就跑走。

蘇女警詢、偵查時解釋，她只是與認養人商討返還狗狗，但遭拒絕才將狗繩解開，她甚至附上愛心認養切結書，上面寫著：「約定一個月試養期內送養人有權利無條件將狗帶回」。

檢警經查，發現家畜醫院寵物登記資料，「乖乖」登記飼主就是莊姓認養人，且依現場監視器影像、蘇女臉書、LINE訊息等，確定蘇女將「乖乖」交由莊姓認養人領養事實，因此認定蘇女妨害認養人遛犬權利，依妨害自由將她提起公訴。