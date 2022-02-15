曾銘宗批農委會只會撒錢　號召民眾找陳吉仲「討蛋」

記者呂晏慈／台北報導

為解決缺蛋危機，農委會提出「2加3」政策，除了補助蛋雞農每台斤3元的飼料補助，雞蛋產地價也從每台斤34.5元上調2元，但許多賣場至今仍買不到雞蛋。對此，國民黨立法院黨團今（15日）舉行記者會批評，農委會只會撒錢，還把錢撒在錯的地方，揚言若繼續缺蛋的話，將號召民眾向農委會主委陳吉仲「買雞蛋」。

▲國民黨團舉行「缺蛋不是天災是人禍！農委會變成撒錢會？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

國民黨團今天上午舉行「缺蛋不是『天災』是人禍！農委會變成撒錢會？」記者會，黨團總召曾銘宗表示，若是接下來缺蛋問題無法解決，還是繼續缺蛋，國民黨團會去拜訪陳吉仲，「也歡迎買不到雞蛋的群眾跟我們一起去找陳吉仲買雞蛋。」

曾銘宗稱，政府因應慢半拍，失能失靈，國內雞蛋生產資訊系統早就建立，去年禽流感大量撲殺雞隻，12月會開始缺蛋的狀況政府早就應掌握，為何反應這麼慢？質疑陳吉仲忙著開放萊豬、福島農水產品進口，根本不重視消費權益跟食安問題。

國民黨團副書記長謝衣鳳則說，國際物價上漲，讓飼料價格飆漲，連帶讓養雞成本增加，去年陳吉仲在質詢時說會讓國內雜糧轉種「黃小玉」（意指黃豆、小麥、玉米），但這項政策卻到「今年」才實施，為何去年上漲的時候不做飼料價格補貼，整個產銷供應鏈出問題後，才開始撒錢？

謝衣鳳質疑，今年才要轉種「黃小玉」根本就是緩不濟急，最愛用「補貼」解決農產問題的陳吉仲主委，沒有辦法在去年飼料價格大漲的初期，解決蛋農面對飼料上漲，成本增加的問題，這是一連串政府失能。