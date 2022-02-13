Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

▲漫威影集將從NETFLIX上全數下架。（圖／翻攝自NETFLIX）

記者邱晟軒／綜合報導

知名串流平台Netflix近日證實，由於版權因素，3月1日起將一口氣下架包括《夜魔俠》、《潔西卡瓊斯》、《鐵拳俠》等6部漫威影集，預期未來將會轉移到迪士尼旗下串流平台上播映。消息曝光後，引發不少死忠用戶崩潰直呼「精神糧食全沒了！」

綜合外媒報導，隨著版權即將屆滿，Netflix與漫威合作推出的影集，包括《夜魔俠》、《潔西卡瓊斯》、《盧克凱奇》、《鐵拳俠》、《制裁者》及《捍衛者聯盟》，全部集數加總超過160集，播放版權未來將全數回歸迪士尼，因此Netflix用戶最後觀賞日期僅到3月1日，劇迷要好好保握。

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▲漫威影集《夜魔俠》深受許多粉絲熱愛。（圖／翻攝自NETFLIX）

至於被下架的漫威影集何時會登陸迪士尼旗下串流平台Disney+，或者在以成人觀眾為取向的Hulu上播映，仍待有關相關方面宣佈。

不過，自從《夜魔俠》男星查理考克斯（Charlie Cox）去年驚喜客串《蜘蛛人：無家日》，以及反派「金霸王Kingpin」於Disney+自製漫威影集《鷹眼》中登場，可以預期，或許在不久將來，粉絲很快能看到這些原創角色接續在其他漫威作品中出現，或以全新獨立作品回歸。