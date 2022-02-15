國防部網路戰聯隊爆貪汙醜聞　士官長為互助會狂A回扣下場出爐

▲國防部網路戰聯隊士官長向廠商收取回扣多達14次，其中12條被定罪判刑。（圖／免費圖庫／pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

國防部網路戰聯隊指揮防護大隊士官長林姓男子，在高雄機動分隊代理分隊長期間，透過檢修工程、廳舍，提出採購需求，取得估價單、發票後，向多家廠商或公司收取回扣、浮報價格，次數達14次，被高雄高分院依貪汙治罪條例將其中12條判合併執行7年2個月，褫奪公權2年。

判決書指出，該名林姓士官長已擔任軍職20餘年，在2017年7月到2020年4月15日，代理國防部網路戰聯隊高雄分隊之分隊長期間，負責操理全隊事務，規劃執行該分隊內軍用通訊設備維護工作，並有提報各項材料需求之權，但林男卻藉由職務之便，提出檢修工程、廳舍管理、採購需求等，接洽多家廠商取得估價單後，實際上決定廠商及採購價格。

經調查發現林男因參加多期民間互助會，每個月繳納的會款已讓自身經濟無法負擔，竟然將歪腦筋動到國家公務上，藉由更換不斷電主機、充電器、天線，採買發電機、無線電對講機、空調設備等各式器材，開立不實的估價單與發票，並以職務之便威嚇廠商或公司配合，從中收取差價回扣及賄絡達14次，得手總金額近30萬元。

林男遭到起訴後坦承不諱，高雄地方法院認為林具現役軍人身分，擔任國家軍隊要職，應依法令服務於國家，卻嚴重瀆職、傷害國家形象，依貪汙治罪條例14項罪嫌判林應執行有期徒刑7年2月，褫奪公權2年。林男不服判決上訴到高雄高分院，在審理期間林撤回2案，但法院仍判剩餘12項有罪，刑度不變。