攔不住妻上別人車！上兵殘殺2幼子後墜樓　檢上午解剖追查死因

▲「攔不住妻上別人車」上兵殘殺兒後墜樓昏迷，10點2子解剖驗查死因。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中潭子25歲蕭姓空軍上兵疑似與劉姓妻子感情不睦，13日涉嫌殺害兩名1、2歲稚子後墜樓重度昏迷。事後員警到場後發現兩名男童躺在滿是鮮血床上，一童頸部明顯刀傷、一童無外傷，皆已呈現屍斑。檢察官今天上午10點相驗解剖釐清2童死因。至於蕭男目前人還躺在加護病房，昏迷指數3。

蕭男因與劉女感情不睦，事發前一日兩人還一起出遊，途中發生爭執，之後妻子出門散心。蕭男懷疑劉女與其他男子曖昧欲離婚，但他不願離婚及讓孩子給其他男人照顧，涉嫌殺害兩名稚子後，從岳母家頂樓4樓墜樓倒臥馬路，被人發現後趕緊報警，劉家人直到警方上門才知道出事。

▲空軍狠父殺幼子後輕生，檢察官訂今日相驗查死因。（圖／記者白珈陽攝）



蕭男頭部重創、被緊急送往醫院急救，昏迷指數3。劉女一度拒絕簽署放棄治療同意書，經勸說後才簽下同意書，目前蕭男仍在加護病房，昏迷指數只有3，情況並不樂觀。

蕭男在事發前曾寫下530字文章，並貼出多張劉女與網友曖昧對話、甚至深夜搭上其他人車輛離去影片，寫下「我會放你一個人自由，不會給你小孩的壓力和我的壓力，也沒辦法給其他男生照顧我們的小孩」、「抱歉我又不成熟了一次、也是最後一次了！」

台中市社會局長彭懷真表示，清查該家庭，事發前並未有任何家暴或兒虐等通報紀錄，後續會給予家屬進一步的關懷跟協助，並幫助喪葬事宜。

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