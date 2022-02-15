「每晚都是蟑螂腳步聲」女大生崩潰清垃圾屋老家　一晚掃出200隻

▲資料圖，與本文無關。此為北市士林區一透天厝，被租客塞滿垃圾。（圖／記者黃宥寧攝）



記者崔子柔／綜合報導

生活習慣是從小養成，不少人在搬出原生家庭後，才會驚覺自己和其他人的習慣差異多大，一名女網友就指出，從小她家裡就非常髒亂，自己對髒亂的忍受度也很高，「上學期室友跟我說衛生棉丟掉要捲起來，我才發現自己是胎勾郎（台語，骯髒人）」。

原PO在Dcard發文表示，她家從小就很髒亂，但因為身邊一名好友的家裡更髒，飲料倒在地上會直接等到乾的程度，所以她一直覺得自己家裡還好，「其實我對骯髒的忍受度奇高，合租後開始有病識感」。

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▲女大生發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO表示，她家常常食物放到過期還吃、冰箱是冰餿水的地方，裡面的塑膠層板都是乾掉的食物殘渣，馬桶整座都是垢，地板上還有因為污水孳生的小蟲，廚房牆壁都是黑油垢，抽油煙機已經是黑色，「每晚都是蟑螂腳步聲，為了提防蟑螂進房間，我在房間門口地板擺滿塑膠袋，蟑螂走過去會很大聲，我才能及時發現」。

原PO指出，她現在已經開始愛乾淨，寒假回家開始認真打掃，但家人都不願配合，她睡前在廚房噴殺蟲劑，隔天掃出200多隻蟑螂，「我以前怎麼有辦法在這裡生活這麼久」。

文章曝光後，不少網友對原PO生長環境相當訝異，紛紛留言表示，「有蟲在爬我完全不能接受欸，一整個頭皮發麻」、「光想就起雞皮疙瘩」、「光看文字我就要吐了」、「你是怎麼待20年的，好佩服」、「花錢請人來清一次。先乾淨了，再學著維持」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

