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主持治安會報　蘇貞昌：持續精進道安及酒駕執法

▲▼蘇貞昌14日主持111年第1次治安會報。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌14日主持111年第1次治安會報。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌14日主持「111年度第1次治安會報」。針對交通部報告「道路交通安全改善執行進度」，蘇貞昌特別點出酒駕問題，指示要善用科技執法，持續精進道安及酒駕執法作為，希望各相關部會強力執法，杜絕任何僥倖心態，務求改善交通事故、降低酒駕所可能造成的死傷。

蘇貞昌強調，自己一心只想為國家與人民做事，當檢視法律規範不足時，他便要求要儘速修法；此外，為維護國道員警執法安全，他也指示立刻動用第二預備金租用緩撞車。因此，各部會若需協助，皆應積極提出需求，並請行政團隊拿出魄力與方法，以快速、有效地改善道安問題。

隨後，蘇貞昌在聽取交通部「道路交通安全改善執行進度」報告後表示，他相當重視道安，2021年7月相關部會首次在治安會報上提出道安改善措施後，他就表明會親自緊盯各項進度的態度，而今年第一個上班日，他也針對道安議題召開專案會議，並指定交通部在今年第一次院會中提出「道路交通安全精進作為」報告案，正式向社會宣示，政府要透過各項措施，全面降低車禍死傷件數的決心。

蘇貞昌強調，人命關天，政府應建立有效改善機制，並善用科技執法方式，持續精進道安及酒駕執法作為，希望各相關部會強力執法，杜絕任何僥倖心態，務求改善交通事故、降低酒駕所可能造成的死傷。

此外，針對交通部所提危險路口改善通報機制、校園周邊道路改善、恢復區間測速及公車進校園等措施，院長也指示需加速辦理，以全面提升道安作為。

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