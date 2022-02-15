今年首場治安會報　蘇貞昌要求加速修法嚴防新型科技犯罪

▲蘇貞昌14日主持111年第1次治安會報。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌14日主持「111年度第1次治安會報」，針對新型態科技犯罪部分，院長也請相關部會就金融、電信、網路等三大面向犯罪趨勢變化，盤點並整合科技偵查所需資源，加速推動相關必要的修法作業，同時也應完善金融監管機制，阻斷犯罪組織不法金流。

蘇貞昌首先感謝行政團隊盡心盡力付出，讓台灣在「2021年全球清廉印象指數（CPI）」及「住家與社區治安狀況的觀感」評比中，均取得佳績，並再度強調政府改善道安問題的決心，尤其人命關天，政府應建立有效改善機制，並善用科技執法方式，持續精進道安及酒駕執法作為。

針對新型態科技犯罪部分，蘇貞昌也請相關部會就金融、電信、網路等三大面向犯罪趨勢變化，盤點並整合科技偵查所需資源，加速推動相關必要的修法作業，同時也應完善金融監管機制，阻斷犯罪組織不法金流。

至於打擊妨害綠能產業犯罪部分，蘇貞昌則請各部會齊心合力，結合檢、警、調、廉等機關，與地方政府共同嚴格查辦，務必根除相關犯罪者，並請經濟部持續配合檢察機關依現行橫向聯繫機制密切合作，共同保護綠能產業健全發展。

蘇貞昌致詞時表示，國際透明組織於2022年1月25日公布「2021年全球清廉印象指數（CPI）」，台灣在全世界180個受評的國家、地區中，排名第25，不僅較前2020年進步3名，也是該組織自1995年公布此指數以來，我國所創下的最佳成績。

另外，根據國內最新調查顯示，民眾對於「住家與社區治安狀況的觀感」，已連續3年皆維持近9成的滿意度；此外，民眾對於政府維持治安的信心，平均也都有超過85%的滿意度，感謝全體同仁用盡心力、夜以繼日付出，才能締造如此佳績。

針對內政部警政署「111年治安趨勢與策進作為」報告，蘇貞昌表示，因時代轉變快速、科技日新月異，犯罪型態也隨之改變，為因應金融、電信、網路等三大面向的犯罪趨勢變化，請內政部盤點科技偵查所需資源，以最快速度，整合各部會現有資源及不足之處，以因應利用科技為犯罪工具並隱匿身分及金流所衍生的問題，同時也請法務部及有關部會加速推動相關必要的修法，包括科技偵查法、通訊保障及監察法等，並請國家通訊傳播委員會共同配合，做好社會溝通。

蘇貞昌指出，不法金流是組織犯罪的命脈，因此向上溯源查金流、斷金流至關重要，而目前組織犯罪、幫派犯罪及金融犯罪所查扣的金額，與人民財損仍有相當落差，請金融監督管理委員會持續加強向銀行宣導，並配合檢警單位加速金流資料調閱程序等協助事項。

至於金融帳戶及交易資料電子化調閱平臺、加速虛擬金融監管機制等部分，也請財政部、金管會、國家通訊傳播委員會等相關部會共同配合，並請行政院政務委員羅秉成督導，以因應日新月異的犯罪手法。

蘇貞昌在聽取法務部「打擊妨害綠能產業犯罪執行情形及策進作為」報告後表示，發展綠能是國家重大政策，更是驅動經濟發展的動能，蔡英文總統十分重視。

蘇貞昌指出，在國家投入大量資源為確保能源轉型能如期如質達成的關鍵時刻，竟有不肖分子覬覦其間的龐大利益，利用各種不法手段從中牟利，特別是還有黑白兩道勾結，嚴重影響國家能源政策的推動，損害政府廉能形象與核心價值，相當不應該。

蘇貞昌請各部會齊心合力、共同合作，包括內政部警政署、法務部調查局積極發掘相關情資，鼓勵業者檢舉；另請法務部持續督導所屬檢察機關嚴查嚴辦，必要時請臺灣高等檢察署結合檢、警、調、廉等機關，與相關部會及地方政府共同查辦，向上溯源，擴大偵辦，務必根除綠能產業相關犯罪者；並請經濟部持續配合檢察機關依現行橫向聯繫機制密切合作，共同保護綠能產業健全發展。