　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今年首場治安會報　蘇貞昌要求加速修法嚴防新型科技犯罪

▲▼蘇貞昌14日主持111年第1次治安會報。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌14日主持111年第1次治安會報。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌14日主持「111年度第1次治安會報」，針對新型態科技犯罪部分，院長也請相關部會就金融、電信、網路等三大面向犯罪趨勢變化，盤點並整合科技偵查所需資源，加速推動相關必要的修法作業，同時也應完善金融監管機制，阻斷犯罪組織不法金流。

蘇貞昌首先感謝行政團隊盡心盡力付出，讓台灣在「2021年全球清廉印象指數（CPI）」及「住家與社區治安狀況的觀感」評比中，均取得佳績，並再度強調政府改善道安問題的決心，尤其人命關天，政府應建立有效改善機制，並善用科技執法方式，持續精進道安及酒駕執法作為。

針對新型態科技犯罪部分，蘇貞昌也請相關部會就金融、電信、網路等三大面向犯罪趨勢變化，盤點並整合科技偵查所需資源，加速推動相關必要的修法作業，同時也應完善金融監管機制，阻斷犯罪組織不法金流。

至於打擊妨害綠能產業犯罪部分，蘇貞昌則請各部會齊心合力，結合檢、警、調、廉等機關，與地方政府共同嚴格查辦，務必根除相關犯罪者，並請經濟部持續配合檢察機關依現行橫向聯繫機制密切合作，共同保護綠能產業健全發展。

蘇貞昌致詞時表示，國際透明組織於2022年1月25日公布「2021年全球清廉印象指數（CPI）」，台灣在全世界180個受評的國家、地區中，排名第25，不僅較前2020年進步3名，也是該組織自1995年公布此指數以來，我國所創下的最佳成績。

另外，根據國內最新調查顯示，民眾對於「住家與社區治安狀況的觀感」，已連續3年皆維持近9成的滿意度；此外，民眾對於政府維持治安的信心，平均也都有超過85%的滿意度，感謝全體同仁用盡心力、夜以繼日付出，才能締造如此佳績。

針對內政部警政署「111年治安趨勢與策進作為」報告，蘇貞昌表示，因時代轉變快速、科技日新月異，犯罪型態也隨之改變，為因應金融、電信、網路等三大面向的犯罪趨勢變化，請內政部盤點科技偵查所需資源，以最快速度，整合各部會現有資源及不足之處，以因應利用科技為犯罪工具並隱匿身分及金流所衍生的問題，同時也請法務部及有關部會加速推動相關必要的修法，包括科技偵查法、通訊保障及監察法等，並請國家通訊傳播委員會共同配合，做好社會溝通。

蘇貞昌指出，不法金流是組織犯罪的命脈，因此向上溯源查金流、斷金流至關重要，而目前組織犯罪、幫派犯罪及金融犯罪所查扣的金額，與人民財損仍有相當落差，請金融監督管理委員會持續加強向銀行宣導，並配合檢警單位加速金流資料調閱程序等協助事項。

至於金融帳戶及交易資料電子化調閱平臺、加速虛擬金融監管機制等部分，也請財政部、金管會、國家通訊傳播委員會等相關部會共同配合，並請行政院政務委員羅秉成督導，以因應日新月異的犯罪手法。

蘇貞昌在聽取法務部「打擊妨害綠能產業犯罪執行情形及策進作為」報告後表示，發展綠能是國家重大政策，更是驅動經濟發展的動能，蔡英文總統十分重視。

蘇貞昌指出，在國家投入大量資源為確保能源轉型能如期如質達成的關鍵時刻，竟有不肖分子覬覦其間的龐大利益，利用各種不法手段從中牟利，特別是還有黑白兩道勾結，嚴重影響國家能源政策的推動，損害政府廉能形象與核心價值，相當不應該。

蘇貞昌請各部會齊心合力、共同合作，包括內政部警政署、法務部調查局積極發掘相關情資，鼓勵業者檢舉；另請法務部持續督導所屬檢察機關嚴查嚴辦，必要時請臺灣高等檢察署結合檢、警、調、廉等機關，與相關部會及地方政府共同查辦，向上溯源，擴大偵辦，務必根除綠能產業相關犯罪者；並請經濟部持續配合檢察機關依現行橫向聯繫機制密切合作，共同保護綠能產業健全發展。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
元宵補財庫！紅包裝168元擺財位發整年
男友脫鞋「矮她半顆頭」　她揭3慘劇：會放生嗎
快訊／高端疫苗通過第三期！獲巴拉圭EUA
土地公幫找到有緣人！12.1億獎落台中大甲　業者：好開心
三上悠亞洩「透膚紅內衣」床照慶情人節！胸器炸暈老司機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

主持治安會報　蘇貞昌：持續精進道安及酒駕執法

今年首場治安會報　蘇貞昌要求加速修法嚴防新型科技犯罪

高嘉瑜情人節喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入惹怒網友

地方可訂更高食安標準？　行政院：福食涉外交政策「權歸中央專屬」

柯文哲曝陳佩琪優點　「這樣的她不用濾鏡就好看」

侯家軍出擊！戴湘儀、呂家愷、吳訓孝請辭備戰議員選舉

快訊／新北室內設計師足跡增加！　北市更新：曾去誠品台大店

嗆蔣萬安反被酸「扶龍王」　王世堅：確實！韓國瑜被我罵到當市長

就是挺林佳龍！　王世堅讚：歷盡滄桑的人才經得起考驗

民進黨「保送」新黨背景黃琳參選　導演汪怡昕開罵「是沒人了嗎」

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

孫德榮昔日為5566猛打飛輪海　炎亞綸記仇至今「說我們是充氣娃娃」

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

依依首曬納豆病床照！ 「他撐過了最難熬的時間」

突想採草莓...白車鬼之左切　下秒擊落對向2重機騎士

主持治安會報　蘇貞昌：持續精進道安及酒駕執法

今年首場治安會報　蘇貞昌要求加速修法嚴防新型科技犯罪

高嘉瑜情人節喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入惹怒網友

地方可訂更高食安標準？　行政院：福食涉外交政策「權歸中央專屬」

柯文哲曝陳佩琪優點　「這樣的她不用濾鏡就好看」

侯家軍出擊！戴湘儀、呂家愷、吳訓孝請辭備戰議員選舉

快訊／新北室內設計師足跡增加！　北市更新：曾去誠品台大店

嗆蔣萬安反被酸「扶龍王」　王世堅：確實！韓國瑜被我罵到當市長

就是挺林佳龍！　王世堅讚：歷盡滄桑的人才經得起考驗

民進黨「保送」新黨背景黃琳參選　導演汪怡昕開罵「是沒人了嗎」

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

印尼入境隔離將逐步放寬 已打追加劑可「隔離3天」

2022神級唇彩新品！雅詩蘭黛「小晶管」蜜橙色、Sisley水潤光唇膏#奶茶可可必搶

主持治安會報　蘇貞昌：持續精進道安及酒駕執法

77老大被批「業配接太兇失初衷」開嗆了！　親揭內幕嘆：非常心寒

波蘭準備接收「烏克蘭難民」　德國增兵立陶宛加強防禦

中國公安「門口吃便當」　星巴克店員轟走酸：影響我們品牌形象

鄧福如難得曝「HowHow居家影片」！　結婚紀念日吐槽：他耳朵進水

鳳梨被女友拖出門吃大餐！　臭臉合照「胸口成亮點」…網全嗨了

今年首場治安會報　蘇貞昌要求加速修法嚴防新型科技犯罪

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

政治熱門新聞

快訊／新北室內設計師足跡增加！　北市更新：曾去誠品台大店

阿公店釀疫情爆發　監委批北市長期未掌握

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

今年首場治安會報　蘇貞昌要求加速修法嚴防科技犯罪

高嘉瑜喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

快訊／高雄案在台北足跡曝光　曾到中山區日本料理店、搭高鐵

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

主持治安會報　蘇貞昌：持續精進道安及酒駕執法

快訊／柯文哲宣布「有條件吃飯」　打第二劑超過14天就可以內用

地方可訂更高標準擋福食？　政院回應了

快訊／新北室內設計師Ct值16　足跡橫跨台北、台中、高雄

快訊／新北設計師「3天北市足跡」曝光　曾到大安區餐廳、書店

柯文哲曝陳佩琪優點　「這樣的她不用濾鏡就好看」

更多熱門

相關新聞

蔡英文：中小學裝18萬台冷氣「電費國家全包」

蔡英文：中小學裝18萬台冷氣「電費國家全包」

昨在行政院會上，教育部報告全國中小學「班班有冷氣」政策提前達標。總統蔡英文今（11日）透過臉書宣布此消息，指出全台超過3300間中小學，已經裝設完成超過18萬台冷氣，且冷氣電費將由政府支應。

安倍讚開放福食跨越CPTPP障礙　蘇貞昌：可見政府做對了

安倍讚開放福食跨越CPTPP障礙　蘇貞昌：可見政府做對了

太魯閣號家屬喊話蘇貞昌：承諾沒明確方向

太魯閣號家屬喊話蘇貞昌：承諾沒明確方向

接見太魯閣事故家屬　蘇貞昌6度致歉承諾改革台鐵

接見太魯閣事故家屬　蘇貞昌6度致歉承諾改革台鐵

太魯閣家屬持桔梗花見蘇貞昌　「把罹難者帶來了」

太魯閣家屬持桔梗花見蘇貞昌　「把罹難者帶來了」

關鍵字：

行政院蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

威力彩12.1億送出　獎落台中大甲

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

KID突洩真面目「東區妹仔爆哭」！　揭真相網驚：看不出來

認已婚生女1年…《我只喜歡你》吳倩、張雨劍離婚！

明金成不樹葬了！遺孀心疼沒了根

元宵節必吃「5大強運食物」！命理師：吃對旺整年

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

即／高端疫苗通過第三期！獲巴拉圭EUA

周杰倫親下廚煮情人節大餐！　「菜色超親民」昆凌甜讚

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面