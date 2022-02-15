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搶救惡視力！靈魂之窗的守護者　比葉黃素更有效

▲▼搶救惡視力！靈魂之窗的守護者。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

當今社會最常見的文明病就是「用眼過度」，許多民眾長時間使用手機、或是上班使用電腦等3C產品，容易導致眼睛乾澀疲勞。平均成人每天會至少使用3C產品8小時以上，此外，加上熬夜或燈光不足，都會使眼睛和臉部的肌肉不自覺地更用力，肌肉容易感到疼痛、不舒服，可能還會伴隨頭痛、暈眩。另外，睡眠不足、壓力大也可能導致症狀惡化。醫師表示除了多休息、少熬夜外，還可透過多眨眼、按摩眼睛及放鬆眼部用品等方式來保護「靈魂之窗」。

▲▼搶救惡視力！靈魂之窗的守護者。（圖／業者提供）

但如果你不管閉眼休息、按摩眼睛、戴蒸氣眼罩還是吃了葉黃素通通沒有用，還在煩惱該如改善嗎？不妨試試最新黑科技「PP石墨烯4D人臉眼罩」，這也是混血男模舞陽跟資深藝人貝蒂的愛品！現在有了它做伴，不但能幫眼睛熱敷，讓肌肉放鬆外，甚至還解決了鼻塞問題，護眼、通鼻一次搞定。

▲▼搶救惡視力！靈魂之窗的守護者。（圖／業者提供）

▲「PP石墨烯4D人臉眼罩」，不但能幫眼睛熱敷，甚至還能解決鼻塞問題。

 【官網2入優惠組】

▲▼搶救惡視力！靈魂之窗的守護者。（圖／業者提供）

▲連資深藝人貝蒂也會使用「PP石墨烯4D人臉眼罩」。

【官方直營 momo購物網 入門組】

HSG石墨烯材質 舒適恆溫幫靈魂之窗做SPA

藝人都大推的「PP石墨烯4D人臉眼罩」可說是內外兼具，最厲害的莫過於採用獨特的HSG蜂巢式石墨烯結構，透過精密儀器的物理剝離法製程，把石墨烯原礦剝離至微米級大小，再把微米級的石墨烯織入紗線中，百分之百保留石墨烯的超導特性。

▲▼搶救惡視力！靈魂之窗的守護者。（圖／業者提供）

▲「PP石墨烯4D人臉眼罩」採用獨特的HSG蜂巢式石墨烯結構，百分之百保留石墨烯的超導特性。

超導石墨烯布讓眼罩有特殊的紅外線導入技術，可以在5秒快速升溫，將熱能導入肌膚底層，達到微循環，能恆溫保持在36~40度之間，是微熱敷按摩最舒服的溫度，不用長期吃葉黃素也能「看乎清清」！戴上PP石墨烯4D人臉眼罩，不僅讓眼睛有片刻的休息，身心靈也獲得短暫的洗滌，連舞陽都愛上眼睛被呼呼的感受，加上完全免插電，使用上更安心，也不必擔心像一次性使用的蒸氣眼罩，用完就丟，造成地球負擔，更環保。

▲▼搶救惡視力！靈魂之窗的守護者。（圖／業者提供）

▲超導石墨烯布讓眼罩有特殊的紅外線導入技術，將熱能導入肌膚底層，達到微循環。

▲▼搶救惡視力！靈魂之窗的守護者。（圖／業者提供）

▲微循環升溫能恆溫保持在36~40度之間，是微熱敷按摩最舒服的溫度。

4D獨家設計　穴位按摩零死角

相較於市面上的平面眼罩，PP石墨烯4D人臉眼罩最人性化的部分就是特殊眼框設計，不會壓著臉感到壓迫不舒服，就算是化了妝也能輕鬆戴上不脫妝，隨時想休息都沒問題，不僅遮光又透氣，就算是五官超立體，跟舞陽一樣擁有高挺鼻，也能輕鬆服貼。此外，也因為獨家設計，讓眼罩準確的在雙眼穴位上發揮作用，舒緩疲勞，還可疏通鼻腔，達到深層循環。

對於PP石墨烯4D人臉眼罩非常滿意的舞陽也說到，因為常出外景拍戲，睡得很不安穩，加上台灣氣候潮濕，鼻子常常過敏，但自從使用PP石墨烯4D人臉眼罩，眼睛、鼻子的問題都解決了，甚至連黑眼圈也改善，熱熱的微循環還沒用過的朋友，非常推薦親身體驗看看！

▲▼搶救惡視力！靈魂之窗的守護者。（圖／業者提供）

▲遠紅外線能針對眼周穴位點進行升溫、循環作用，達到舒緩眼壓、放鬆肌肉，還可疏通鼻腔。

每天10分鐘養眼計畫 從現在開始！

PP石墨烯4D人臉眼罩多元的功能及有效的緩解不適，已榮獲衛福部第一等級醫療器材許可證，用起來更安心。如果一早起床鼻子過敏不舒服，戴上PP石墨烯4D人臉眼罩，10分鐘就可幫鼻腔加溫、保濕，立馬暢通；若遇到睡眠品質不佳，眼睛痠痛，戴上它溫熱感立馬助你一夜好眠！

▲▼搶救惡視力！靈魂之窗的守護者。（圖／業者提供）

▲「石墨烯」釋放遠紅外線，藉著石墨烯眼罩的覆蓋，增加血流量、血流速，有效提高眼周的微循環、改善睡眠品質。

首創4D人臉眼罩「HSG超導石墨烯眼罩」哪裡買？
●官網2入優惠組：https://ppweb.tw/aj7Bp
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
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PP石墨烯眼罩

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