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蝦皮店到店員工「列5大崩潰事」　3字讓買家秒炸鍋：不爽做就離職

▲▼蝦皮店到店信義永吉門市。（圖／記者邱顯燁攝）

▲蝦皮店到店員工寫出想告訴客人的5件事情。（圖／記者邱顯燁攝）

記者施怡妏／綜合報導

電商平台蝦皮2021年8月起，擴增實體店面「蝦皮店到店」，起初祭出門市取貨免運的優惠，吸引不少消費者使用，一名店員就分享5件超崩潰的事，其中一點提到消費者「貪便宜」，貨物出現塞車問題，常莫名其妙被客人罵，心裡很委屈，怎料卻遭到買家們砲轟，「免運活動是你們推的，還怪客人貪小便宜？」

該店員在臉書「爆廢公社」發文，列出5種上班常遇到的狀況，「還沒離職的蝦皮店到店員工想告訴你們的事！」

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1. 想貪運費便宜or免運，這就跟過年過節塞車的道理一樣，全台灣的人都擠同一條路哪有不塞車的？
2. 線上付款完成的，請一定要帶「實體證件」。
3. 店面不回收包裹垃圾，不然我們會直接變成回收廠。
4. 請你收到「簡訊」再來取包裹，不要配送中或者包裹抵達理貨中心就跑來店裡拿貨，你只會白跑一趟。
5. 找不到包裹是因為每天有破2000件的貨量，甚至更多。

店員生氣指出，包裹可以選超商或是蝦皮店到店收貨，「但因為所有人都貪便宜，沒有人選超商or宅配」，理所當然就會出現塞車狀況，「1個人也一定不只1件貨，可以想像每天有幾千萬的包裹在寄送運輸到店，明明有其他更快的方法你不要，選了再來抱怨很慢，你去湊熱鬧當然擠啊！」

店員抱怨，如果有任何不滿，請直接致電蝦皮客服，「物流有夠慢，店面配置不滿，商品問題等等，客服會幫你解決問題，找店員是解決不了的」，如果想快點收到包裹，就選擇宅配，「店到店沒有爛不爛的問題，是你去跟人家湊熱鬧的問題，不然沒有免運沒有折扣，你們再來店到店看看有沒有塞車」。

▲▼ 蝦皮店到店貨物。（圖／記者許靖騏攝）

▲免運優惠成功吸引消費者。（圖／記者許靖騏攝）

店員坦言，店就這麼小一間，雖然包裹會分類放好，但是由於貨量太多，一個號碼可能就會有200-300件包裹，「通常找不到只會是特別少的例子，實在有時會找的比較慢，請您體諒」。

貼文一出，文中的「貪便宜」3個字讓買家們炸鍋，「這是蝦皮要改善的問題，不是消費者的問題」、「對，我就是貪他的免運」、「其實無法理解為何一直說人家貪便宜，這是蝦皮自己出的活動，大家一定是找運費最低的選」、「免運是蝦皮方提供的就是你們老闆，如果做得不開心可以離開，沒道理指著別人貪便宜怎樣，離家更近、取貨更方便為何不能選？」

其中，也有不少網友安慰原PO，「可以理解工作人員的辛苦，可是起因很有可能是自己公司考慮不夠周詳」、「還好我的貨算快到，但還沒去領，只能說辛苦了」、「多花點運費買，時間就不用等那麼久，何必折磨店員，他們也是人」。原PO也在留言區回應「其實不管包裹多少都沒差，重要的是客人的霸凌。」

▼店員吐心聲。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

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