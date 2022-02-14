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男子猛灌4瓶白蘭地助眠　喝到爛醉...酒駕出門再買1瓶

▲男子在家喝茫還想喝，又酒駕出門買酒馬上被警方逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子在家喝茫還想喝，又酒駕出門買酒馬上被警方逮捕（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

林姓男子日前在凌晨時分酒後騎車出門，被警方攔下，經酒測不但發現超過法定標準值10倍以上、呈現「迷醉」狀態，身上還又搜出一瓶未開封的50ml白蘭地；林男向警方坦承因為「睡不著」，在家裡猛灌4小瓶白蘭地還不夠，又跑去超商再買了一瓶，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

埔里警分局指出，愛蘭派出所警員林俊佑、鄭宇哲於10日凌晨4時許執行巡邏時，發現一名騎士行車不穩，遂予以攔查；這名45歲的林男酒氣沖天，施予呼氣酒精濃度測試，酒測值竟高達每公升1.61毫克，遠比每公升0.15毫克的法定標準值還超出10倍以上。

▲男子在家喝茫還想喝，酒駕出門買酒馬上被警方逮捕。（圖／記者高堂堯攝）

不僅如此，警方還在林男身上搜出另一瓶未開封的50ml白蘭地，林男才供稱因為睡不著，自己在家邊看電視邊喝酒，才剛把4瓶50ml的白蘭地喝下肚，想說騎車出門到超商買酒、回家繼續喝，就被逮個正著，讓警方傻眼不已。

警方指出，根據資料顯示，呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克時，反應能力會立即變差，肇事率也會比平常高出2倍，並且構成《刑法》185-3條「不能安全駕駛罪」；林男高達1.61毫克的酒測值，肇事率已達「迷醉」狀態，在反應能力上會有呆滯或昏睡的表現，所幸埔里分局員警積極攔查，才避免一樁可能的悲劇發生。

埔里分局呼籲，加重後的《道路交通管理處罰條例》第35條之酒駕處罰規定已於1月24日三讀通過、1月30日起開始適用新法，將持續規劃取締酒後駕車專案勤務，並在易餐聚飲酒處所及路段附近規劃佈設路檢點，強化執行酒駕執法強度及密度。

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