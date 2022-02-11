杜絕職棒賭博及酒駕　台南院檢辦統一獅隊法治教育宣導活動

▲台南地檢署與台南地院與統一7-ELEVEn獅隊，共同舉辦一場法治教育宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與台南地院、統一7-ELEVEn 獅隊於11日上午9時起，在台南地院10樓國際會議廳，共同舉辦「賭博賭博揮棒落空」、「酒駕酒駕三振出局」統一7-ELEVEn獅隊法治教育宣導活動。

鑒於近期修法新增線上賭博犯罪及加重酒駕刑責，此次特別選定「賭博」、「酒駕」等案例進行模擬法庭演練，希望能將防制賭博、酒駕的法治觀念內化在每個棒球人的心裡。

台南地檢署檢察長葉淑文指出，這次是第2次參加統一獅法治教育，但台南地檢署與統一獅隊的法治教育已行之有年，今年主題強調禁止「賭博」及「酒駕」，用法庭行動劇方式來進行法治宣導，葉檢察長自己本身也是資深的棒球迷，要拜託大家不要讓賭博侵入這片棒球這片淨土，另外，酒駕已經是「全民公敵」，各位不能心存僥倖，不要再犯錯，而古林睿陽今天擔任檢察官角色演出，他今年才21歲，應該是全國最年輕的檢察官，期待今天法庭劇的演出，能讓球員們了解除了「知法」，也能「守法」。

台南地院院長董武全說，統一獅隊很幸運，長年來能跟台南地檢署合作，有別於其他球隊的法治宣導，相信各位都能有很大的收穫，今年特別請在院檢學習的學習司法官擔綱演出模擬法庭，而法律是最低的道德標準，每個人都應遵守最基本的紀律，球員們也要有紀律，在球場上才會有好表現，希望今天的法治宣導能提醒各位，在職棒生涯能走的平順。

中華職棒大聯盟副秘書長王惠民說，統一獅法治教育在政府正式推動以前，檢方與球團就有良好的互動，台南院檢在這方面的合作也是典範，聯盟蔡會長也非常注重酒駕的議題，聯盟規章除了提高酒駕的相關罰則（禁賽及罰款）外，在「酗酒」方面也有罰則，希望大家在球場上努力拼搏，言行舉止也要當社會的楷模及標竿。

統一7-ELEVEn獅隊總經理蘇泰安說，一年一度的法治教育總是令人相當的期待，這幾年法治教育在地檢署、地院協助下，以設定主題、角色扮演方式來呈現，無非要讓各位球員瞭解守法的重要性，進而融入生活當中，避免觸法，很遺憾去年有球員心存僥倖酒駕肇事遭球隊開除，今年球團在新進人員教育訓練也重申禁止網路賭博、酒駕，期望各位除了球技之外，自身也是基層三級棒球小朋友的偶像，要做好典範。

統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平有點無奈地說，他擔任總教練這兩年以來，拿到2次季冠軍及1次總冠軍，但每年卻都出現1位酒駕的球員，喝酒或許是大家在賽後舒壓的方式，但希望大家在飲酒後能保護自己及他人安全，千萬不要酒駕，隊友們也要負起勸導的責任。

模擬法庭由61期學習司法官、南檢檢察官張芳綾及統一獅隊球員陳韻文、古林睿煬、張翔、劉予承共同演出。案例事實是被告身為中華大聯盟職棒選手，先以手機門號連結網際網路至網路賭博網站，進行職業棒球的博奕遊戲，獲得彩金50萬後，為了慶祝，跟隊友在舞廳飲酒作樂後，被告駕駛跑車搭載隊友要續攤去吃薑母鴨，因不勝酒力，自撞路邊安全島，員警到場後，測得被告酒測值超標，因而涉犯刑法不能安全駕駛罪嫌及以網際網路賭博財物罪嫌。

此次模擬法庭演練是依照正式的通常審判程序進行，透過詰問證人、提示物證等調查證據程序，並經過檢辯雙方激烈攻防及論告，被告因見事證明確而無法脫免刑責，始當庭坦認犯行，被告於最後陳述時哽咽地說，能將自己最喜愛的運動變成職業，人生最幸福的事情，莫過於此，但卻一時迷惘，行差踏錯，基於僥倖心理酒後駕車，將用路人的生命、身體安全及財產利益拋諸腦後，十分後悔。最後，審判長也告訴大家，依據2021年12月28日修正，2022年1月12日公布的刑法規定，除了在公共場所賭博，會構成刑事犯罪以外，如果是以電腦、手機等類似方法或設備在網路上賭博，也會構成犯罪，公眾人物應更加注意自身言行。另外，立法院已經多次修法提高酒後駕車刑責，修正後刑法於2022年1月28日經總統公布施行，法定刑提高至可處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以下罰金，請大家務必了解和遵守相關規定，且隨著所犯次數越多，法院會越判越重，甚至不可以易科罰金，必須要入監服刑，切勿以身試法。此次模擬法庭演練將原本嚴肅的防制賭博、酒駕宣導議題，透過生動活潑的戲劇演出，讓球員們看得目不轉睛，彷彿身歷其境一般。

葉檢察長最後提醒球員，劇中被告說希望大家再給他一次機會，但各位若再有酒駕情形，可能真的不會再有重來一次的機會，希望透過今天法治教育的互動，提醒自己要注意言行舉止，期待球員樹立最好的典範。