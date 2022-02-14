超敷衍NFT！他驚見「LINE貼圖等級」拿來賣　網揭更扯：全黑圖

▲原PO覺得有些NFT的設計滿滿敷衍感。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

近來元宇宙NFT盛行，尤其在名人的帶動下，掀起了一股在推特等社交平台上販售個人資料圖像（PFP NFT）的浪潮，更帶來無限商機。但就有網友發現，有些人的NFT根本不算插畫，幾乎是直接把LINE貼圖當成NFT在賣，忍不住在PTT的Gossiping板上問卦，直嘆「某些NFT吃相也太難看了吧？」

這位網友文中表示，「一開始，NFT本來是插畫或一些頭像，現在有些人是直接把LINE貼圖的那種照片直接當NFT在賣耶！」這個現象讓他不禁傻眼，「這吃相會不會太難看啊？真的會有人買這種東西= =？」貼文一出，就有人有感，「越來越醜，一堆看起來像小畫家亂畫的」、「有看過有人用一張全黑的圖出來賣。」

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許多網友則是相當不以為然，「炒作的」、「沒人逼你買」、「有人買單，吃相再難看他都是賺」、「沒多久就泡沫化的東西」、「就看誰當最晚跑的，盤子都覺得不是自己」、「抓最後一個白癡，熱度退了屁都不是」、「完全看不懂在幹嘛。」

不過，也有網友表示，「這東西的重點就不在圖像本身，他要的就是討論度」、「看你是誰啊！有名的出就有用，沒人逼你買」、「有人買單就有價值」、「過一陣子就會調回來，真的」、「有錢賺，再難看都無所謂吧」、「NFT現在就是個吸金割草的東西，沒有國家擔保價值為前提，勸人入坑又不負責。就跟老鼠會沒兩樣。」