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快訊／新店公寓氣爆1死3傷　鐵窗被炸飛居民嚇醒「像炸彈爆炸」

記者游宗樺／新北報導

新北市新店區14日凌晨4時許，新明街一棟公寓4樓突然發生氣爆，巨大衝擊力把陽台鐵窗炸飛，連對面公寓的玻璃窗也被震碎。警消獲報到場，在屋內發現一名女子全身燻黑，已失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治，另外還有3名民眾遭波及受傷，確切事故原因有待調查釐清。

新店氣爆。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲氣爆巨大的衝擊力連陽台鐵窗都被炸飛。（圖／記者游宗樺攝，下同）

據了解，警消於凌晨4時14分獲報，出動106名警消、38輛各式消防車到場，經拉水線射水後約10分鐘撲滅火勢，並在屋內尋獲一名年約40歲的女子，全身燻黑已失去呼吸心跳，被送往新店慈濟醫院急救，但仍因傷重宣告不治。

由於氣爆威力強大，公寓4樓陽台的鐵窗被炸飛到地面，砸到路旁轎車，屋內物品也在馬路四散，四周鄰居及對面公寓也遭波及。起火戶隔壁一名年37歲男子右腳被碎玻璃割傷，對面一名年約70歲婦人左腳踝1公分撕裂傷，還有一名29歲女子肢體擦傷，所幸3人送往新店耕莘醫院急救後均無生命危險。

受波及的溫姓民眾表示，當時傳出巨大爆炸聲，伴隨猛力震動，「跟炸彈爆炸一樣！」家裡面玻璃窗都被震碎，連排油煙管都掉落，當下嚇了一大跳，看到滿地玻璃碎片，只好拿出吸塵器清潔，怕腳踩到玻璃碎片。

警消粗估燃燒面積約20坪，由於後陽台發現3支桶裝瓦斯，一支滿的，一支被發現時正在洩氣，瓦斯幾乎全空，還有一支被埋在水泥牆裡，暫時無法移開，初判為桶裝瓦斯發生氣爆，確切事故原因有待後續調查釐清。

出稿：05:41
更新：06:28

新店氣爆。（圖／記者游宗樺翻攝）

新店氣爆。（圖／記者游宗樺翻攝）

新店氣爆。（圖／記者游宗樺翻攝）

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