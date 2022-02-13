最高1小時150元！北市公有停車費率擬漲價　西門町、信義商圈受影響

▲路邊停車格示意圖。（示意圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

面對台北市車位一位難求，常有民眾在停車場外排隊苦等，台北市長柯文哲日前要求檢討停車場、路邊停車格費率，解決車輛久佔問題，使北市停管處日前著手修法，針對使用率達到8至9成的公有停車場及停車格，從原訂一小時收費60元的上限，增加4種費率級距，最高達到150元。

據了解，由於柯文哲某次乘車前往行程時，發現有些公有停車場或路邊車格一小時60元，卻停得很滿，造成許多車輛在門口排隊等候，但一旁民間停車場一小時卻可以收費100元，使他認為應調整公有停車格費率，才能解決車輛久佔問題，進而使北市停管處著手修法。

台北市政府1月28日公報「台北市公有停車場收費費率自治條例」修正草案說明，收費時間內平均每小時停車數，若高於收費停車位總數8成以上，就應該檢討提高費率種類，但目前甲種費率計時格位使用率達8成4，又無更高費率可修正，因此增加80元、100元、120元及150元等4種費率。

台北市停管處營運科長羅至浩表示，北市約270座公有停車場、5萬格路邊汽車格位，但5萬格路邊汽車格位中，僅只有200格目前收費60元，僅佔一小部分，地區包括西門町、信義商圈，然而使用率仍然很高，所以會針對這些地點去做修正，其他原本收費50元的停車格則不會受到影響。

關於調整費率的標準？羅至浩提及，原本計時收費級距共有6個（10元至60元），現在則調整成10個級距，新增每小時80元、100元、120元和150元，儘管草案內容是針對使用率8成以上停車場、路邊車格，但因為大部分使用率都高達8成，所以除非周轉率低、民眾找位困難且使用率超過9成，才會檢討調整費率，並從80元開始，並非馬上調整至150元。

不過，該草案目前經過7天預告期後，已經送到法務局法規委員會審查，之後經過市政會議通過後，才會送到台北市議會審議。