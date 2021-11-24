善耕365／是誰壓垮了「媽媽」？　從喜獲麟兒走向產後憂鬱的黑洞

圖、文／善耕365提供

文／邱瑀庭、善耕365

圖／pexels

去年日本影星竹內結子在家中疑似因產後憂鬱症自殺，歌手那英也曾因遭產後憂鬱症的症狀所苦，我們一生中接觸最多的人就是「媽媽」，但是我們卻對「產後憂鬱症」少有關注。社會上給予媽媽的框架是否深深的綁架了「媽媽」這個詞？這次很榮幸跟經歷過產後憂鬱症的Doreen(化名)，以及月子中心的專職營養師高紹庭聊聊「產後憂鬱症」這個議題！

「抱著寶寶的手感到無比沉重….」從喜悅走向產後憂鬱的黑洞..

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試想是什麼樣的機緣，讓人成為了「媽媽」這個角色呢？生寶寶是自然而然的，還是意外呢？是挨了無數的針、吞了無數的藥，還是四處求醫，才換得二條線呢？有了小孩後，人就能夠瞬間成為「媽媽」這個角色嗎？

原本從事文字編輯工作的Doreen有著人人稱羨的幸福家庭，雖然曾經受到不孕的困擾，透過艱辛的治療才順利生下小寶寶，剛喜獲麟兒的Doreen，深深體會到難孕者求子的辛苦，在強大的後盾，先生的支持下，剛生產後的Doreen曾感覺到自己是世界上最幸福的人。

不料，就在產後約2～3個月期間，Doreen漸漸感受不到喜悅，新手媽媽的照顧壓力讓Doreen喘不過氣，看到寶寶是滿滿的擔憂，描述起當時，她說：「一下擔心小寶寶生病、一下擔心照顧不周等，擔心自己沒有盡到『媽媽』的責任…寶寶的一呼一吸、一丁點小變化都變成了我巨大的煩惱，情緒低落的狀況都沒有好轉，抱著寶寶的手感到無比沉重…同時沒有食慾也沒有睡意…」



（圖/pexels）

在這段期間，Doreen並不是討厭自己的寶寶，而是感到有股巨大的憂鬱情緒，如怪獸般的在壓著自己，像掉進了個不見底的黑洞，在自覺不對勁後到醫院檢查才發現自己得了「產後憂鬱」。

像Doreen一樣有自覺憂鬱的狀況其實並不常見 —「很多媽媽在坐月子的時候其實並不知道自己有產後憂鬱的傾向。」高紹庭營養師說，在產後護理之家有許多媽媽個性變得和之前不一樣，常見的狀況有突如其來的想哭、變得歇斯底里、情緒失控造成被家人錯怪等。此時，媽媽卻不知道自己正被「產後憂鬱」一點一滴的侵蝕著。

產後憂鬱究竟從何而來？憂鬱是產後常見的生理現象

研究指出，產後的媽媽荷爾蒙較容易失調造成情緒波動。 此外，許多媽媽在生產前有著自己的事業工作及已習慣的生活模式，但在產後生活重心突然都圍繞在寶寶身上，寶寶的一舉一動都會影響到媽媽的心情，必須請產假或不得已因此辭去工作等，與外界、朋友關係也漸行漸遠。

另外，寶寶的生活作息其實跟大人很不一樣！ 新手媽媽們在產後為了照顧寶寶，必須重新調整生理時鐘，面對到有些長時間「夜醒久」的寶寶，媽媽必須在半夜不斷爬起來，造成每天睡眠不足，還必須同時面對外界對於「媽媽」的角色期待。因此，在短時間處在封閉的環境中、面對身體機制的改變及心靈上的壓力下，容易將媽媽逐步推向憂鬱的懸崖。

「會得憂鬱症是不知足。」、「你有什麼好不開心的？」關於憂鬱症的污名，同樣也發生在產後憂鬱的案例上，部分人對產後憂鬱的不瞭解，認為這些症狀是不夠堅強或是不夠格當個「好媽媽」的價值觀，造成產後憂鬱症患者更難康復。事實上，產後憂鬱的成因跟是不是好媽媽，或者夠不夠堅強沒有關係。

我們必須認知到—產後憂鬱是產後很常見的生理現象。媽媽身體正在經歷產後巨大的化學變化，包括體內激素改變，情緒相關的荷爾蒙改變，以及身體意象改變對情緒的衝擊，也可能是角色轉換；跟家人相處模式的改變，多一個小孩的經濟負擔，或是照顧小孩不順利的壓力，如哺乳不順、母乳量不夠都會讓很多媽媽感到壓力；這些都可能是造成憂鬱的原因。

媽媽的樣子？ 社會期待讓媽媽們更加辛苦

「我沒有照顧小寶寶的動力」╴是許多產後憂鬱媽媽的共同點。在媽媽的角色中，時常被灌輸要「為了別人好」，報章雜誌動不動就提醒孕婦要「為了寶寶好」飲食健康只能吃天然的，要「為了寶寶好」接受高層次超音波檢查，要「為了寶寶好」養成良好運動習慣；而媽媽的親友也不斷有/表達各種意見，「為了寶寶好」要把自己吃成一顆球，「為了寶寶好」要吞好幾十罐的保健品，「為了寶寶好」強迫自己喝下不敢喝的牛奶等等，那誰來「對媽媽好」呢？

彷彿從胚胎著床的那一刻起，媽媽就有了比自己更重要的生命，而「媽媽」卻只是一個載體。

而且，似乎誰都可以對孕婦「熱心幫助」，從家中長輩到鄰居大媽甚至公車上任何一位讓座的乘客，許多媽媽在產後特別在意外界的眼光，一個女人從進入婚姻開始，就會開始由外而內對自己進行檢討，在「妻子」、「媳婦」、「母親」等各種角色的來回切換，我們從來沒有思考過社會對「好媽媽」的期待是不是太高了點？媽媽們都沒有機會大聲的說，這些都是壓力。當上媽媽後很辛苦，想成為媽媽的過程也很辛苦，不想成為媽媽還要接受別人的指指點點更辛苦，什麼時候「媽媽」被社會道德綁架了？

解開枷鎖，從日常生活中發現美好

前段所提及的Doreen在生產之後對生活完全提不起勁、找不到生活重心，每天生活只有照顧寶寶，無法正常工作，更失去自我價值感。

某次，先生帶Doreen到建國花市散心，讓Doreen偶然發現自己對照顧植物很有興趣，從一顆小種子發芽到開花都能感到無比幸福，此後愛上照顧植物的Doreen開始接觸園藝治療，生活重心也漸漸地轉移，讓生活不會只有小寶寶，更參與園藝治療師的培訓，透過園藝治療舒緩產後憂鬱的情緒，並與之和平共處，在照顧植物的同時，也照顧自己的心靈，他以自己的經驗向各位媽媽建議：「要找到一個件自己喜歡的事情， 轉移世界只有寶寶一個人的重心，重新建立自信心，就算只是做一些生活上的小改變，例如換個新髮型，也都有機會讓心情愉悅起來。」

「因為與植物互動的過程中，是完全屬於自己的時間，讓自己有一個沉澱心靈的空間，透過植物的內在力量，達到身心靈的平衡。」Doreen提到植物本身就是一個具有「生命力的」東西，若情緒上起伏較大的人們，可以藉由對植物的照顧，培養專注力，在觀察植物的變化時，從中體會植物的韌性，感受到生命的希望。



(「照顧植物的日常，也成了療癒自我的過程。」Doreen說。圖/ pexels)



社會資源與專業協助

產後憂鬱的傾向出現時，向專業醫師尋求協助也是很重要的，但須注意避免過度依賴藥物，在生活中也需要尋找自我的療癒的方法。

很多現代人在產後會選擇到月子中心休養，雖然月子中心有專業的醫師、護理師，但月子中心的封閉式環境不一定適合每一位媽媽，建議媽媽選擇能夠讓自己舒服自在的產後護理方式都是正確的選擇。此外，健康飲食真的是保持心情愉悅的不二法門，高紹庭營養師提到，過多的糖份會加深產婦的憂鬱狀況。

醫院、護理之家、長照機構會有專職社工師（員），在月子中心雖然有許多育兒、衛教、舒壓等課程，卻缺乏專職心理師與社工師（員）進駐，當媽媽在月子中心發生心理需求時，只能仰賴兼職的心理師，若產後媽媽有突如其來的情緒時只能仰賴營養師的營養諮詢時間尋求幫助，這樣不僅會壓縮到營養諮詢的時間，更會模糊不同專業的界線，產後護理之家缺乏社工人力，若能有社工師（員）的進駐，也許就能夠即時接住每個有需要的媽媽。

在現今社會已發展出許多育兒相關經濟扶助政策，例如：生育獎勵金、育嬰留職停薪津貼及托育補助等育兒津貼，此外除了上述的園藝治療、月子中心的課程，社會心理的支持也可以參考各地方政府的「親子館」以及政府的育兒資訊網，提供家長和6歲以下的小朋友免費享受優質的親子共玩、安全遊戲的空間和育兒資源，裡面有許多藝術治療、音樂治療、幼兒律動等課程適合新手媽媽們參與，但美中不足的是這些資源很多媽媽們並不清楚，就算清楚也不一定有時間去使用，尤其對弱勢的媽媽來說可近性也不高，造成有好的資源卻沒有人去使用，變相資源浪費，筆者認為若能加強宣導，結合醫療端與社區端網域合作，例如：透過社區衛教講座時提供資源連結、醫院及診所設置親子電子看板、舉辦戶外大型活動等，相信可以有效減低一些媽媽們的壓力。

傾聽身體的聲音，做自己身體的主人

產後憂鬱症的媽媽需要適時幫助，當身體發出警訊，出現負面思考情緒低落的狀況時，不忘適時與人溝通交流，婚姻中另一半的角色也非常重要，可以尋求褓母與親友，避免將照顧壓力全部投入在媽媽一個人身上，家人的支持與陪伴在產後是相當重要的痊癒因素。

你是否會發現自己有時會沒有精神沒有力氣，感覺自己已經撐不下去？然而，當你發出求救訊號時，身邊的人卻跟你說「你不會因為那樣而憂鬱」、「那有很嚴重嗎？」

當情緒的風暴來襲時，身體的免疫力會降低，不安全感也會隨之而來，我們的身體就像彈簧，久了會彈性疲乏，我們需要提高對自己身體的敏感度，聆聽自己內心的聲音，不論是否為產後的媽媽，只要出現情緒低落的狀況持續2～3個月時，記得要勇敢地向外尋求協助，哪怕只是跟朋友說說話，都是可以讓生活與壓力達到平衡的方式，允許自己有個喘息的空間，做回身體的主人。



( 圖/ pexels)

本文訪談對象：

Inner Forest 植療所園藝治療師-Doreen

產後護理之家（月子中心）的專職營養師-高紹庭

一個與產後憂鬱和平共處的媽媽與一個每天與產後憂鬱媽媽共處的專業人員

【作者資訊】

作者：小太陽社工師-邱瑀庭

社會工作是一個以生命服務生命的職業，期許自己以一個專業的角度用溫柔的筆觸寫出對生命的體悟，像一顆溫暖的太陽照亮世界黑暗的角落。

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△ FB : 小太陽社工師的小小日記

原文取自【善耕365公益媒合平台】《是誰壓垮了「媽媽」？從喜獲麟兒走向產後憂鬱的黑洞…淺談產後憂鬱症與支持》