台灣燈會元宵節登場！台鐵「加開104班車」　可刷電子票搭乘

▲台鐵燈會期間加開區間快車。（圖／記者呂佳賢攝）
記者李宜秦／台北報導
2022台灣燈會將於元宵節在高雄盛大開展，交通部台鐵局表示，為配合燈會活動，將於2月15日至2月28日活動期間共加開區間快車合計104班，另149班區間快車增停美術館站及正義站。
台鐵局表示，為便利民眾搭車前往參加2022高雄燈會活動，台鐵局各站提供悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省回程排隊購票時間。
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▲燈會期間台鐵加開列車時刻表。（圖／台鐵）
▲台鐵燈會期間加開區間快車。（圖／記者呂佳賢攝）
記者李宜秦／台北報導
2022台灣燈會將於元宵節在高雄盛大開展，交通部台鐵局表示，為配合燈會活動，將於2月15日至2月28日活動期間共加開區間快車合計104班，另149班區間快車增停美術館站及正義站。
台鐵局表示，為便利民眾搭車前往參加2022高雄燈會活動，台鐵局各站提供悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省回程排隊購票時間。
▲燈會期間台鐵加開列車時刻表。（圖／台鐵）
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