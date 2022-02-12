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本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」　2／17前都不能放鬆

▲▼桃園龍岡大操場天幕社區採檢站排隊等待採檢人潮。（圖／攝影中心攝）

▲台灣本土疫情多串爆發，醫師認為至少要觀察到2/17以後。（圖／攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情未停，春節過後也出現幾起返鄉家庭群聚。對此，感染科專家黃高彬表示，家族群聚基本上可以快速匡列採檢，而且是年後就發現，相對比較不擔心次波感染，反觀是高雄砂石場群聚案昨天一口氣增加12人，已經累計20人確診，染疫規模比較大，一定要特別留意，另外還有跨縣市五姐妹家族染疫也是觀察重點。

春節後國內群聚疫情多點發生，且南北都有，中央流行疫情指揮中心昨日公布國內新增18例本土個案，其中有12案是高雄親友延伸到砂石場，另跨縣市五姊妹也有新增2名家人，指揮官陳時中也直言「這兩案現在要特別注意」。高雄砂石場相關今增加12例，到目前為止已經累積20例。

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目前幾起家庭群聚包括「桃園日翊物流引起家庭年夜飯群聚、高雄砂石場群聚、橫跨新北、高雄、屏東三縣市家族群聚」，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，其實家族群聚基本上比較容易匡列的，比較不擔心次波感染，因為家族匡列比較快速簡單，次波機會比較少一點，和移工感染和不明感染相較之下會比較好控制。

黃高彬舉例，除了移工之外，之前高雄確診引水人就容易有次波感染，尤其當時該名引水人被通知，但一直拒絕做檢查，這中間就容易造成次波感染，而目前幾起家庭群聚大多是年後就發現，還沒回到職場，家人間快速匡列採檢快，所以幾起家庭群聚感染觀察一個禮拜就夠了。

而針對板橋會計師、手搖店員工和砂石場感染，黃高彬也直言，感染源不明相對比較麻煩一點，就像日前樹林電子廠也一樣，不過高雄砂石場群聚目前人數也比較多，所以還要看這波群聚還有沒有擴。至於目前國內本土情況，他也表示，原則上這波本土要先觀察到2/17，如果國內疫情每天本土新增病例壓到5例以下，不明感染源少於5條，才能比較放心。

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