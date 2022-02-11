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【廣編】美食雷包清零計畫　首次消費 40% 優惠及最高 12% 誠實美食金！

▲▼美食平台,美食金,食記。（圖／Food Marco提供）

▲美食新創餐食平台 Food Marco新春開工，推出「美食雷包清零計畫」！

圖、文／Food Marco提供

美食新創餐食平台 Food Marco 挺上班族新春開工，推出「美食雷包清零計畫」！集結超過 700 間美味餐廳，累積將近 2000 篇真實體驗食記，以豐富的真實內容讓愛好美食的朋友不踩雷，用餐最高享 6 折、消費次次返還最高 12% 誠實美食金！ 

「真」美食神器推出5 重好康活動，包括註冊綁卡送50美食金、看真實食記吃美食享 40% 回饋優惠券、再使用 App消費皆有 8～12% 返還美食金、前 200 名撰寫首篇真實食記再獲300 美食金、揪好友完成註冊再獲得50 美食金，透過簡單下載、閱讀食記、綁定信用卡等三步驟，領取好康吃美食。

Food Marco 累計近 600 位的老司機分享家，包括 IG 有高達 7.1 萬粉絲的「抹妹」以及 5.2 萬粉絲的「Meiko愛吃鬼」等人氣分享家帶你台北吃透透，Food Marco 在「餐廳」、「分享家」、「美食家」間建立一個有效率的、可靠的、正確的經驗分享機制與平台，美食家看完食記後，可決定是否投下「認可」票，確認這篇食評的真實性。

消費者可至官網了解活動詳情並立即下載 APP 領 5 重好康

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