烏克蘭最危險一刻！俄軍13萬兵力壓境　英首相：歐洲最大安全危機

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯大軍持續在烏克蘭邊境地區集結兵力，情勢一觸即發。英國首相強生在北約總部受訪時透露，烏克蘭危機如今已進入「最危險時刻」（the most dangerous moment），接下來數日將會是歐洲數十年來面臨的最大安全危機，但也認為普丁迄今仍未做出下令入侵烏克蘭的決定。

▲▼克里米亞首府北部「Oktyabrskoye空軍基地」出現軍隊集結。（圖／路透）

衛報報導，依據軍事分析人士評估，俄羅斯已經在烏克蘭邊境集結超過13.5萬名兵力，更有人認為，如果俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）想要發動攻擊，幾乎所有必要條件都已經到位。

▲英國首相強生。（圖／路透）

強生（Boris Johnson）認定，烏克蘭危機最危險的時刻已經到來。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也抱持相同看法，「對歐洲安全來說，這是個危險時刻，俄軍數量正在增加，可能發生攻擊事件的預警時間越來越短了」。

強生表示，一旦烏克蘭受到攻擊，英國及北約不會出動軍事干預，但莫斯科當局將面臨經濟制裁，且爆發衝突對兩國來說都是一場災難，呼籲普丁緩和局勢，「整個克里姆林宮和俄羅斯一定在想，讓俄羅斯士兵在這場災難性戰爭中流血是否真的明智」。

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