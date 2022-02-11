【廣編】貝瑪央金《水的記憶》沉浸式演唱會

▲水的樣態千變萬化，水的記憶囊括了你我生命中的春夏秋冬。



圖、文／多大整合行銷提供

德國科學家經過實驗發現水是有記憶的，他們認為當水流動的時候，它會從它所經過的所有地方收集和儲存信息，因此，當人們喝下水的時候，就可以連接到很多不同的地方和信息來源，這取決於它所經過的旅程⋯⋯

於是乎，「水的記憶」讓雨揚轉變成為貝瑪央金！

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命理界具影響力的雨揚老師，看著疫情突變為Omicron，導致世界處於變調、走樣的時候，她想：「是否我們還有改變的能力，只要相信，相信自己！」於是《水的記憶》演唱會誕生！

貝瑪央金說：「這次的展演主題《水的記憶》，囊括了生的喜悅、苦的承載、愁的盼望、喜的歡愉，所有的開啟到轉折到復始都源於一滴淚，水的旅程記憶著天地間的悲歡離合、生活的酸甜苦辣，以及看破但不說破的人生哲理！」

在選擇《水的記憶》媒體發布會的場地「離線時區」，貝瑪央金經歷無法言語的奇妙之旅。因為《水的記憶》貝瑪央金完成了許多雨揚的第一次，不會游泳的她學習水中舞蹈、嘗試潛水、在寒流來襲時被送進5米深的水下，在快失溫的那一刻經歷即將窒息的巨大恐懼，這不僅是一場演出，而是貝瑪央金勇敢拉著雨揚去面對改變的戰役。

貝瑪央金其實是我也是你。

【演出資訊】

節目名稱：2022貝瑪央金《水的記憶》沉浸式演唱會

演出時間：4/23（六）19:30、4/24（日）14:30

演出地點：台大綜合體育館1樓

門票開賣：2/15（二）18:00 ibon售票系統 全台門市機台＆網路