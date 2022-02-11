「天價神酒」一瓶25萬！太上老君托夢研發　網虧慘：喝完活200歲

▲25萬一瓶酒。（圖／翻攝自證券時報）

記者鄭思楠／綜合報導

「CCTV-5，聽花酒邀您一起助威女足亞洲杯決賽」這一句廣告語，近期讓大陸「天價神酒」聽花酒小紅了一把，而這樣一瓶酒，定價竟要5860元/瓶（人民幣，下同），53度精品裝更是高達58600元/瓶（約新台幣256680元）。董事長透露，設計研發這款酒，是因為太上老君托夢。

據《證券時報》報導，據了解，聽花酒是宜賓聽花酒業發展有限責任公司旗下高端商務用酒品牌，企查查信息顯示，該公司就是曾經的宜賓涼露酒業有限公司，涼露酒正是青海春天曾推出的標價20多元的白酒，主打火鍋餐飲消費場景，青海春天曾不惜花6700萬用於推廣「涼露酒」，前幾年廣告一度鋪天蓋地，不過最終，大量的推廣資源並未帶動涼露酒的銷售，涼露酒最終被公司放緩渠道開拓，如今線上線下都難再見到。

直至2020年10月，青海春天再次推出超高端白酒聽花酒。據青海春天董事長、聽花酒設計師張雪峰此前在採訪中介紹，某日凌晨夢到在崑崙山上一位太上老君模樣的人來到他面前，不發一言，只是用拂塵在他手上寫下一個字，而聽花酒就是以此為靈感設計研發的。張雪峰曾感嘆，「聽花酒不是我們做出來的，這是上天給飲者們的一個巨大恩惠。」

白酒營銷專家蔡學飛曾直言「一些非傳統酒商進軍酒行業，必然需要一些品牌故事，但張雪峰所說的『夢』及『太上老君模樣的人』，肯定不能進入到正式的宣傳層面，只能作為口語化傳播品牌故事。」

目前，電商平台上共有四款商品售賣，其中兩款濃香風味，兩款醬香風味，兩種口味的定價均是標準版5860元/瓶，精品裝58600元/瓶。據介紹，其精品版選用10年以上特級醇熟原酒，經過更多重精餾與定向濃縮，只有約1/16的精華酒體才能成為聽花精品。

超高的定價必然會讓大多消費者望而卻步，還有不少網友笑虧，「什麼酒一瓶五千？」、「喝完能活到兩百歲不？」。