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台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲　千人被緊急疏散

▲▼台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲　千人被緊急疏散。（圖／翻攝龍崎光節-空山祭IG）

▲台南龍崎空山祭10日晚間發生停電狀況，導致遊客受困。（圖／翻攝龍崎光節-空山祭IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南歸仁二次電變電所10日晚間因事故跳脫，導致台南市關廟、左鎮區一帶，高雄市內門區2882戶停電，連台南在龍崎舉辦的空山祭燈節活動也停電，山上1112名正在賞燈的民眾突然陷入一片漆黑之中，嚇得大聲尖叫，所幸工作人員立刻拿手電筒協助疏散。

台電表示，歸仁二次電變電所10日晚上7時29分許因事故導致饋線跳脫，造成台南市關廟、左鎮區一帶，高雄市內門區2882戶（含高壓1戶）停電，立刻派員到現場搶修，於晚上9時54分許2882戶全數復電。

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▲▼台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲　千人被緊急疏散。（圖／翻攝龍崎光節-空山祭IG）

▲▼空山祭官方公告如下。（圖／翻攝龍崎光節-空山祭IG）

▲台南歸仁二次電變電所因事故導致饋線跳脫，造成台南市關廟、左鎮區一帶，高雄市內門區2882戶（含高壓1戶）停電，台南「空山祭」也因停電而停擺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「龍崎光節-空山祭」透過臉書粉專表示，10日晚間因道路事故中斷，台電搶修線路問題造成整個關廟及龍崎區停電，燈會週邊雖於晚上8時30分復電，但場內設備因突然斷電而不及重新開啟，所以10日臨時關展。

「龍崎光節-空山祭」指出，10日持有票券的民眾都可以無條件延期使用，電子票券想退票的人，也可透過客服進行退票。此外，據《聯合報》報導，停電當下瞬間一片漆黑，許多遊客嚇得發出尖叫，現場約20多名工作人員立刻配備小型手電筒引導1112名遊客下山，並加派接駁車疏散。

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