18好友聚餐前檢測全是陰性　一頓飯後變調「至少12人確診」

▲ 春節前夕，吉隆坡民眾赴唐人街購物。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞近來受Omicron病毒影響，單日確診數激增。一群民眾春節期間相約在餐廳聚餐，18人赴約前自行檢測全是陰性，沒想到一頓飯過後，其中已有至少12人確診染疫。

根據《中國報》，這群親友相約3日農曆初三在吉打州最大城雙溪大年一家酒樓聚餐，為降低染疫風險，說好聚會前必須進行自助檢測，且須將結果拍照上傳到群組。18人見面前自助檢測皆呈陰性，當天也照原定計畫聚餐，未料隔天其中一人就在群組通知，自己確診染疫，建議有出席聚會的友人都去接受篩檢，以防萬一。

截至8日為止，這18人中已有至少12人確診，其餘出席者則正接受隔離。消息人士透露，他有一名家人參加這場聚餐，得知有人確診後，當天便先自助篩檢多達3次，結果都是陰性，後來他仍不放心，到私人診所接受PCR篩檢，隔天便收到確診通知。

Omicron病毒發威，馬來西亞單日確診數1月下旬開始攀升，6日時隔4個月首度突破1萬例，9日已經來到1.7萬例。衛生部長嘉馬魯丁（Khairy Jamaluddin）6日表示，該國已經完全走入Omicron浪潮，呼籲民眾盡快接種第三劑疫苗。