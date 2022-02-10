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「備妥750萬劑冷鏈」買BNT恐再卡關？陳時中：涉商業談判

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎仍在全球延燒，台灣今年已經買到AZ和莫德納疫苗，但BNT仍還未有好消息，而昨日也傳出已經準備好750萬劑物流冷鏈，但外界也擔心，今年是否會像去年一樣，備妥冷鏈後，BNT購買仍卡關？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今僅簡單回應「目前還是牽涉到商業談判，冷鏈是預先準備起來。」

針對BNT洽購問題，陳時中今表示，現在都還牽涉到商業談判，只是相關冷鏈先做公告，因為短期內也不會有750萬劑以上的BNT進來，所以冷鏈預先準備起來是夠的。

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對於目前國內BNT剩餘數量，發言人莊人祥表示，目前是還有200萬劑，第22期最多58萬人，21期大概有60幾萬人，目前都還有，所以23期以後應該還是可以提供。

關於第24期是否有BNT新約談成進貨，陳時中則直言，那時還會剩下約100萬劑，除非明天100萬劑都預約掉了，但目前並沒有提供這樣的施打量能，所以BNT現在一定會夠的。

而在莫德納方面，莊人祥也表示，目前莫德納庫存是153萬劑，第21期預計是68萬人，22期最多是83萬人，目前還有75萬劑，150萬人份可以提供施打。

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