OPI筆刷指緣油超低價「一支9元」　5個月狂賣4.5萬支！一查全假貨

▲高雄男子大量購入仿冒OPI的筆刷指緣油，在網路以超低價「一支9元」售出，5個月狂賣4.5萬瓶。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

離譜骨折價！高雄一名39歲從事網拍的蔡姓男子，看準近年美甲業興起，從中國大陸阿里巴巴網站大量購入仿冒美國知名美甲品牌OPI的筆刷狀指緣油，每支以9-12元的價格在蝦皮拍賣售出，短短5個月就狂銷4.5萬支。警方逮蔡男依違反《商標法》送辦，至於是否已流入美甲相關產業或用於顧客，持續深入調查中。

保二總隊刑警大隊偵三隊日前在高雄市鳥松區查獲1名39歲的蔡姓網拍男子，他以新台幣6-7元價格從中國大陸阿里巴巴網站大量購入仿冒OPI商標的筆刷狀指緣油，再於蝦皮拍賣平台以官方訂價打到骨折的離譜價格售出。

▲▼OPI筆刷指緣油超低價「一支9元」，5個月狂賣4.5萬瓶！警一查全假貨。（圖／記者賴文萱翻攝）

深入了解，蔡男販售的筆刷狀指緣油多達15種不同香味可供消費者選擇，但這跟原廠市面上僅推出2款瓶裝及條狀指緣油有別。而最誇張的是，官方售價約為550元到1,600元不等，但蔡嫌卻以每支9-12元價格售出，相當於原價的0.2折，短短5個月時間，累計售出4.5萬支，犯罪不法所得高達50萬元，侵權市值初估約2,000多萬元。

警方搜索時查扣3萬多支指緣油，已抽樣送請高雄市衛生局檢驗有無砷、鉛、汞、鎘等重金屬毒物反應，另是否已流入美甲相關產業或用於顧客，仍在深入調查中。

▲▼警方搜索時查扣3萬多支指緣油，已抽樣送請高雄市衛生局檢驗有無砷、鉛、汞、鎘等重金屬毒物反應。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，該產品初步擦拭於指甲邊緣尚無異狀，味道乍聞雖有水果香甜味，久置則出現不自然異味且偏油，與原廠自然芬香的味道有別，若驗出毒物反應，極可能經由手足皮膚吸收進入人體，危害民眾身體健康。

▲OPI筆刷指緣油原廠正品、仿冒品比較。（圖／記者賴文萱翻攝）

另案還查扣仿冒OPI的搓刀（片），因製成材質不明，是否危害人體也有疑慮。警方指出，國外有使用不潔手部用具導致細菌感染的相關例子，提醒愛美人士不得不慎。

警方呼籲，手是女人的第二張臉，消費者若想用得安心，應選擇合法通路購買，並認明外包裝盒上該有的代理商中文標、防偽鐳射標及封口標籤，千萬別貪小便宜而危害到身體健康；其次，美甲業者切勿為了降低成本賺取暴利，使用來路不明非原廠的產品欺騙顧客，是類行為恐涉犯詐欺罪。