俄羅斯及白俄聯合軍演登場　大軍壓境烏克蘭！飛彈戰機影像曝光

▲俄羅斯與白俄羅斯的聯合軍演為期10天。圖為俄羅斯把S-400地對空飛彈系統運往白俄羅斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯與白俄羅斯聯合軍事演習將於10日登場，俄國為此派出3萬多名士兵、S-400地對空飛彈系統及多架戰機至白俄羅斯境內。衛星影像顯示，大部分硬體設備已轉移至烏克蘭邊境地區，而俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）已於9日抵達白俄羅斯境內，監督兩國軍演相關進度。

▲俄軍在白俄邊境城市列奇察（Rechitsa）集結。（圖／路透）

文中提到，儘管俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面時透露，俄軍將於演習結束時離開白俄羅斯，但兩國聯手舉辦軍演的決定就顯示，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）是普丁烏克蘭政策的堅定盟友。

白俄羅斯政治分析人士施萊布曼（Artyom Shraibman）表示，盧卡申科無法抵抗俄羅斯的要求，無論是行軍，或是使用軍事設施、空軍基地或甚至是防空系統。

▲盧尼涅茨空軍基地（Luninets）出現俄軍戰機。（圖／路透）

從白俄羅斯邊境至烏克蘭首都基輔（Kyiv）只有210公里，如今這場軍事演習為俄羅斯對烏克蘭的潛在軍事行動增加一條新戰線。除此之外，烏克蘭也面臨來自南部及東部的威脅，包括俄羅斯2014年併吞的克里米亞半島、烏東分離主義份子控制的地區以及邊境大軍。

當俄羅斯2014年展開首波侵襲行動時，盧卡申科刻意保持中立，拒絕把克里米亞視為俄羅斯領土，並與時任烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）保持友好關係，就連現任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上任時也維持相同態度。但就在2020年8月，盧卡申科爆出操縱總統大選高票連任後，白俄羅斯爆發大規模示威抗議，此時的俄羅斯選擇力挺盧卡申科。

▲白俄羅斯總統盧卡申科（左）及俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

英國前駐白俄羅斯大使古爾德戴維斯（Nigel Gould-Davies）坦言，「俄羅斯正慢慢試著在當初力挺（盧卡申科）一事上索取回饋，而我們現在可以看到，盧卡申科在做以前抵制的事。」盧卡申科本週接受親俄羅斯電視節目採訪時更說，假若烏克蘭對東部頓巴斯地區發動進攻，將派遣白俄羅斯部隊與俄軍並肩作戰擊退烏克蘭，「白俄羅斯軍隊將與俄軍採取完全相同的行動」。

不過古爾德戴維斯認為，盧卡申科的行事作風是先給承諾，接著試圖讓對方做出讓步，「無論他向普丁承諾什麼事，他都不會兌現。」

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