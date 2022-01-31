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5G發展再上層樓　三星：2022年5G手機需求大增　

▲▼三星。（圖／路透）

▲三星表明，今年5G手機需求增加。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

5G市佔率持續攀升，未來手機對5G的支援至關重要，目前市佔率最高的品牌三星顯然是在這項新技術上下大賭注的公司之一。三星表示今年全世界對5G的使用將大幅增加，最近的研究表明，2022年銷售的手機中，有一半以上將支援5G。

三星移動業務副總裁Kim Sung-koo表示，更多的人將會考慮升級他們的手機，預計在大多數情況下，新購買的都將會是5G手機。也表明，三星未來策略是積極達成目前換機對5G機型的需求。

目前三星新一代手機的陣容幾乎都支援5G，而除5G之外，三星還表示，預計其他行業領域也會有穩固的增長，包括DRAM晶片。

內存晶片業務執行副總裁Han Jin-man表示，預計以服務器為中心的基本需求強勁，而5G機型的擴展也增長了移動產品的需求。目前預測DRAM價格可能會在上半年出現逆轉。也就是說，三星預計今年的市場會有所恢復，並且很可能在下半年時獲得更多進展。

市調公司還預計，2022年底全球晶片供應將有所改善，將在明年的第一季度加速發展。但目前沒有人能夠正確預測全球晶片短缺何時結束，因為有大部分取決於疫情發展影響，。

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