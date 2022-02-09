新北4人家庭群聚、男友媽媽也中鏢　5人足跡曝光

▲確診者案19385新北公共場所足跡。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

新北市板橋區1家4口（案19346、案19353、案19354、案19355）8日確診，案19346的男友媽媽（案19385）9日也確診。根據新北市衛生局的疫調，5名確診者的足跡皆集中在板橋、新莊。

根據指揮中心資料，新北這4例個案是案19346因為生病不舒服自我快篩發現陽性，後續其父親（案19353）、母親（案19354）、姐姐（案19355）3人接觸者採檢確診。案19385為板橋1家4口確診者案19346的男友母親，2月8日遭匡列採檢PCR陽性。

新北衛生局公布案19385足跡，2月4日曾前往全家便利商店泰山明豐店、2月6日前往遠傳電信新莊光華門市、新莊四維門市、家樂福新莊民安店、2月7日曾前往全家便利商店建安店、加分火鍋新莊店、家樂福新莊民安店。

另根據衛生局8日公布的足跡，案19346在1日曾去全家板橋勝文店，2日7-11板聖門市、捷運江子翠站至新埔站轉環狀線前往丹鳳捷運站、全家新莊盛寧店、IKEA新莊店、7-11後港門市，3日7-11時安門市、寶雅新莊龍安店、7-11後港門市，4日7-11後港門市、馥漫麵包花園-江子翠，5日7-11板聖門市、7-11懷德門市馥漫麵包花園-江子翠、I WASH洗衣店，6日怡客咖啡江翠捷運店。

至於案19353，3日至5日與7日曾搭乘捷運往返江子翠站及松江南京站，6日則於上午前往新埔市場。案19355於5日至7日搭乘捷從江子翠站至象山站，5日晚間曾前往7-11懷德門市。