竹市教育處突擊北門國小　臨場進行複合式防災演練

▲北門國小平日訓練有素，面對突如其來的演練，全校師生迅速反應。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近來台灣地震頻傳，強化日常生活防災為刻不容緩的重要課題。為加強所屬學校面對突發性災難的處理應變能力，教育處1月7日下午無預警突擊北門國小，並現場抽出地震、校舍受損、學生失蹤的演練情境，全校師生迅速應變。新竹市長林智堅表示，新竹市政府積極推動校園進行無預警的防災演練，演練學校、時間及災難類型完全保密，主要目的在於讓學校面臨突發災難能迅速應對，維護校園及師生安全。

為增加演練真實性，教育處今(7)日下午才決定無預警防災演練的學校並立即出發，被抽到的北門國小直到教育處及防災輔導團到達現場才知情，為了再增加臨場感，當場請校長抽出演練情境，包含災難類型、氣候及假想校園中忠孝樓校舍樓梯受損、學生失蹤、校長公出等狀況，並立即進行演練。

本次抽中的北門國小，因平日訓練有素，面對突如其來的演練，全校師生迅速反應，雖然臨場增加校舍樓梯受損、護理師受傷等模擬情境，還是展現平時訓練有素的成果，順利完成演練，並在演練完成之後，透過專家檢討會議找出問題並調整作法，建立安全校園環境。

北門國小主任陳桂里表示，歷年面對校園防災演練，每年除了更新各項防災設備，更落實平日的防災教育及演練，今天進行的無預警防災演練，雖然增加挑戰但也藉此檢視平日訓練的成果。

李侑軒老師表示，班級的教室在忠孝樓三樓，當聽到地震警報的時候，就立刻讓孩子做掩蔽，無預警演練的過程中，觀察到孩子的反應很迅速，聽到地震警報時會立刻拿起手邊的頭套，也沒有驚慌跟尖叫，演習完畢回到教室，還帶孩子檢查教室有無受損狀況，並再一次說明演練的目的，要把握每一次的機會教育。

毛柏鈞同學表示，我對臨時的防災演練覺得很突然，然後等老師吹響地震已稍停的哨音之後，才去操場集合，臨時的防災演練可以更像真實的狀況，之後遇到地震才可以熟悉自己要做甚麼。

李昀芳同學表示，警報發生時正在操場上體育課，看到其他班的學生慌張但井然有序地下樓來，接著老師會清點人數，我則像其他同學一樣做好避難的動作，之前每一年都會做防災演習，但今天這種臨時發生的演練，更能讓我們知道遇上真正的地震要做甚麼。

教育處代理處長沈靜濤表示，防災教育每年皆列為宣導的重點，並積極督導各校的演練流程及相關防災計畫，但災害發生的種類和時間是無法預測的，從今年開始推動無預警演練，預計每年抽1-2所學校。目的不在於造成學校緊張，而是增強面對災難發生的能力，只要平時做好訓練，一定能維護師生安全。

教育處表示，新竹市每年都會贈送小一新生防災頭套，配合防災教育週、國家防災日等進行校園防災宣導，並補充更新各類防災設備，各校師生也透過每年幾次演練更熟練防災步驟，讓學生從小建立正確防災觀念，以及演練過程中不斷修正，完備學校的防災各項準備，要讓學生都能在安全的校園中快樂學習，家長也能安心。