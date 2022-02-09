專門街頭「支援輸贏」！高雄15人球棒隊被抄　搜出斧頭開山刀

▲高雄何姓男子為治平檢肅目標對象，開設經紀公司專門調度人力在街頭「支援輸贏」，犯下多起暴力案件。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名何姓男子為治平檢肅目標對象，開設經紀公司專門調度人力在街頭「支援輸贏」，犯下多起暴力案件。新興分局接獲情資後，組成專案小組蒐證，並報請高雄地方檢察署指揮偵辦，8日下午將何嫌等旗下15名成員全數拘提到案並移送地檢署偵辦，現場還搜出斧頭、開山刀等證物。

據了解，主嫌何男為治平檢肅目標對象，在新興區某民宅設立經紀公司，成為旗下成員主要活動據點，成員若因細故或與他人發生糾紛，何嫌就會調度人力「支援輸贏」，率眾犯下多起暴力案件，在前金區及新興區等處，都有被害人受傷或遭恐嚇限制自由的狀況。

▲▼檢警合作嚴打暴力犯罪，強力查緝聚眾滋事犯罪，檢肅首惡及旗下成員15人到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於案件涉嫌恐嚇安全、妨害自由、妨害秩序等集團性暴力案件，新興分局調查後組成專案小組蒐證，並報請高雄地方檢察署指揮偵辦，深入追查不法組織犯罪事證。

專案小組實施跟監蒐證，掌握到何嫌其他成員等人暴力犯罪事後，後續搜索票及拘票兵分多路，在仁武、三民區、新興區等處，將治平檢肅目標對象何嫌及共犯呂嫌等共計15人拘提到案。

▲高雄15人球棒隊被抄了，現場查扣球棒8支、刀械6枝、斧頭1把等證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場分別查扣經紀公司帳冊資料、球棒8支、本票2份、刀械6枝、斧頭1把、平板1台等證物後，全案於2月8日下午依違反刑法恐嚇安全、妨害自由、妨害秩序等罪嫌，將何嫌等15人移送高雄地檢署偵辦。