快訊／新北一家4口基因定序、第22期疫苗今預約　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2/9）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。新北爆出一家四口確診感染源不明，還在進行相關基因定序釐清來源；另今起1922平台開放第22期疫苗分三階段預約，符合資格人數達到727萬人，其中也會提供最新到貨莫德納疫苗，相關內容預期記者會中說明。

新北爆出不明感染源家庭群聚4案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨說明，該家庭第一例確診為妹妹（案19346），因為喉嚨痛流鼻水症狀自我快篩發現陽性並確診，Ct值20.4，接觸者採檢發現父母、姐姐無症狀確診，後續還要追蹤病毒量變化；定序尚未有結果。

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1922平台今（9）日上午10點開放第22期疫苗預約，指揮中心發言人莊人祥表示，本期將提供上個月到貨的莫德納疫苗。符合「已完整接種兩劑疫苗滿12週且滿18歲以上」者，可依年齡3階段分流至平台預約追加劑，並於2/14開始施打。

►1922預約第3劑請點這

指揮中心昨晚公布，第22期1922疫苗預約平台可供應量154萬8233劑疫苗作為加強劑，其中莫德納疫苗提供81萬6728劑、BNT疫苗供應58萬7922劑、高端有11萬6475劑及AZ疫苗有2萬7108劑。

▲第22期疫苗預約說明。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月14日至2月20日。

二、符合資格對象：2021年11月28日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/20(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：2月9日上午10時至2月11日中午12時。

(二)50歲-64歲：2月9日中午12時至2月11日中午12時。

(三)18歲-49歲：2月9日下午2時至2月11日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於2月8日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。已於指定合約醫療院所完成預約的民眾，依原預約時段施打，無需再於1922重複預約。