年假最後一天國道車流順暢　國5北上高乘載管下午5點制提前結束

▲國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制提前於17時結束。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

今日（2/6）為春節大年初六，也是收假日，國道整體路況大致正常，截至17時，國道交通量為62.8百萬車公里，預估全日交通量為100百萬車公里。而國5各入口匝道均無回堵且車流量逐時減少，所以國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制已提前於17時結束。

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▲今日14時27分國1北向213.9公里發生2小客車追撞事故占內車道，導致車流回堵2公里。（圖／高公局提供）

▲今日16時39分國1北向213.4公里發生4小客車追撞占內中車道，導致車流回堵3公里。（圖／高公局提供）

另外，下午也有3起事故發生，14時27分國1北向213.9公里發生2小客車追撞事故占內車道，導致車流回堵2公里；16時39分國1北向213.4公里發生4小客車追撞占內中車道，導致車流回堵3公里；16時41分國1北向122公里發生2小客車追撞占內車道，導致車流回堵3公里，事故都已排除。

▲今日16時39分國1北向213.4公里發生4小客車追撞占內中車道，導致車流回堵3公里。（圖／高公局提供）

本次假期即將結束，高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。