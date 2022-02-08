19歲嫁富豪野雞變鳳凰！她卻淪三婚女「啃老24年」　靠94歲母照顧

▲熊麗 。（圖／今日頭條）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖南一名三婚女子因啃老24年引起熱議，她19歲時曾經嫁給建造業富豪，雖然婚姻以失敗告終，但獲得了14萬元（人民幣，下同，約新台幣61萬元）的贍養費，在當時可以在上海買下80平方公尺的房產，但她卻揮霍殆盡，之後在家啃老，還要94歲的母親幫她洗衣做飯。

▲94歲的母親在摔斷腿前，每天都給熊麗洗衣做飯。（圖／今日頭條）

據《今日頭條》報導，熊麗在6個兄弟姊妹中排行老么，從小備受寵愛，19歲那年的一次偶遇，令她這個出生於農村的女孩一夜之間「野雞變鳳凰」，嫁給了浙江一位富豪建商，還住進豪華大別墅，過起了雍容華貴的生活，可以說是風光無限。母親李鳳玲也很高興女兒找到好人家。

不過熊麗與富豪老公價值觀不合，結婚沒2年兩人就經常吵架，後來以離婚收場，拿到了14萬元的贍養費。在上世紀80年代，14萬元在當地算是一筆鉅額，完全能在北京、上海買一套80平方公尺的房子。

但熊麗只顧著享受，把錢花得一乾二淨，之後不想打工賺錢的她，嫁給了當地一個生意人，再度過上公主般的生活，不過2年後丈夫主動提了離婚。年近30歲的熊麗已經失去了長相優勢，嫁給了一名家境並不富裕的清潔工。

▲熊麗和母親。（圖／今日頭條）

過慣富裕生活、從來沒有工作過的熊麗哪裡吃得了貧窮的苦，最後提出了離婚。三段失敗的婚姻徹底讓熊麗對生活失去了動力，決定回老家啃老，此時母親已經70多歲。

回到家後，宛如「巨嬰」的熊麗無論是吃飯還是洗衣，生活起居全都由母親照顧，所有開銷都由母親一個月1400元的退休金支撐，每天都在家玩手機、看電視，絲毫沒有任何外出打工賺錢的想法。

熊麗的哥哥們曾經不止一次勸妹妹趁年輕去工作，可她依舊我行我素的啃老，兄長們只好睜一隻眼閉一隻眼。然而在2019年6月，94歲的母親買菜時意外摔斷腿，無法動彈。熊麗因沒有任何存款，只要找哥哥們要醫藥費，這讓對方非常憤怒，認為已經52的妹妹每天只顧著玩，不幫高齡老人出去買菜。

雙方吵得不可開交，熊麗還把兄長們告到了當地居委會。雖然最終經過調解，雙方簽署協議，但其中一個要求就是熊麗必須有謀生的工作，不過即使她想繼續啃老也沒辦法了，因為母親行動不便，已經無法再為小女兒洗衣做飯。