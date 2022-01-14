男友上班每天很閒！她抓包「恐怖真相」痛罵不要臉：現在要我養

▲男友上班很閒，其實事有蹊蹺。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

在網路認識新對象，本以為找到真命天子，怎料對方竟然是個30幾歲的啃老族！一名女子抱怨，半年多前在網路認識現任男友，剛認識的時候對方說自己有在工作，且「工作很閒、上下班彈性」，結果後期男友以不同理由陸續借了不少錢，一問之下才得知自己從頭到尾都被矇在鼓裡。

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，交往初期她就納悶，為何男友的工作這麼閒，可以常常請假，上班時間也都能回訊息，甚至上下班時間彈性，每當她提出懷疑，男友都說「遇到好老闆、公司制度超自由」等理由呼攏過去。

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▲男友其實從沒工作過。（示意圖／PAKUTASO）



交往一陣子過後，男友先是以「母親生病過世」跟原PO借了一筆錢，後續又用不同理由借了好幾次，每次都3000元到5000元不等，「而且從不說何時還」，因此原PO鐵了心拒絕再借錢，想不到男友竟然態度大變跟她吵架，「幾次爭吵間我才知道，他根本是個無職的啃老族」，都已經30幾歲了還靠媽媽養，「也沒做過任何工作」，直到母親過世他失去金援，才把歪腦筋動到女友身上，「他這是沒得啃老打算開始吃軟飯？一個男人可以不要臉成這樣？真的刷新我的三觀。」

網友驚呼，「這種的都有女友才刷新我三觀....」、「別被啃光了才在後悔」、「男人不壞女人不愛啊」、「勸你還是腦袋瓜清醒一點，別想他會改變」、「以後從妳那拿不到錢，就逼妳去做八大」、「等他找到工作再說，先別聯絡了，不行就快閃！」