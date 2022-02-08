解禁福島食品「即起預告」！管制措施一次看　3類食品仍不得進口

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣禁止日本福島5縣食品進口逾10年，行政院8日上午宣布解禁，18日正式公告。衛福部也將我國對日本食品管制從地區限制，改為風險產品管制，即便開放日本全區食品輸入，福島5縣仍有3大類食品不得申請進口報驗，分別為野生鳥獸肉、菇類與漉油菜，其餘產品須檢附雙證；此外，特定地區生產的茶葉或乳製品等，也須檢附輻射檢測及產地證明。

日本2011年311大地震造成福島核電廠損毀，台灣在3天內發佈禁令，全面禁止福島及日本部分食品進口，其後更訂出詳細規定，禁止千葉、福島、茨城、櫪木、群馬等5縣市產品輸台，其餘42縣市的乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水、海藻類、生鮮冷藏蔬果、冷凍水產品、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、茶葉等9大類食品，也因風險較高，被列為逐批查驗範疇。

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▲2011年至2021年日本食品輸台佔所有輸台之比率。（圖／記者嚴云岑製）

福島核災爆發至今已逾10年，全球原有55個國家或地區對日本食品採取管制措施，至今已有41個國家或地區完全解除管制，12個國家或地區對風險產品停止輸入或要求提供輻射及產地證明，只剩台灣與中國大陸完全禁止食品進口。

過去10多年來，食藥署針對日本輸臺食品檢測18萬餘件，輻射值檢測結果均符合日本標準及我國標準，微量檢出的236件中，有217件(91.9%)都是在105年底前檢出，近5年檢出批數則已大幅降低。食藥署7日公開最新一份「109年度輸入食品風險分析」，依據日本官方檢測資料加上輸入量，癌症風險等級應可歸類於「可忽略風險」。

行政院宣布開放福島5縣食品進口後，衛福部也在今（8）日預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，及預告「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案。前述草案將進行為期10天的預告期間，以蒐集各界意見。

▲日本進口食品要求標示產地須詳細記載至都道府縣。（圖／翻攝食藥署網站）

衛生福利部強調，所有從日本輸台產品都要檢附產地證明，本次預告係參考各國對日本食品管制措施，並檢視日本國內監測，以及我國對日本輸入食品邊境抽驗結果，由現行地區管制，改為風險產品管制，包括︰

一、停止輸入查驗(即禁止進口)︰

(一)日本國內限制流通的產品，為當然停止受理輸入查驗。

(二)野生鳥獸肉︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

(三)菇類︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

(四)漉油菜︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。

二、應檢附輻射檢測證明及產地證明(即檢附雙證)︰

(一)福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣開放品項之產品。

(二)宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣生產製造之菇類。

(三)宮城縣、岩手縣生產製造之水產品。

(四)靜岡縣生產製造之茶類產品。

(五)宮城縣、埼玉縣、東京都生產製造之乳製品、嬰幼兒食品。

衛生福利部強調，我國秉持科學實證、保障國人健康及食品安全與安心原則，持續要求所有從日本輸入的食品都要檢附產地證明，邊境輻射檢測量能充足，且嚴格實施輸入食品邊境查驗與輻射檢測機制，積極建立完整的食安管理，並進行風險管理與溝通，以維護民眾飲食安全。

▼未來日本食品各項管制措施。（圖／行政院提供）