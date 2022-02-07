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鼓勵長者打疫苗指揮中心「定目標」：一、二劑給200元繼續送到2／28

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮前陳時中、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

75歲以上的「鐵板族」疫苗施打進度慢，指揮中心今（7）日公布獎勵措施，除了透過民政系統鼓勵接種外，也會到巷弄長照站、社區關懷據點等做宣傳，也提供住宿行長照機構等長者外展接種服務。指揮中心發言人莊人祥另強調，針對18歲以上未接種1、2劑疫苗提供200元以下衛教品措施，將持續至2/28，呼籲尚未接種者儘速施打，以提高保護力。

▲▼呼籲高風險族群儘速打疫苗及促打措施。（圖／指揮中心提供）

▲疫苗促打措施。（圖／指揮中心提供）

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莊人祥表示，許多人都以為Omicron感染都是輕症不用擔心，但英國最新研究顯示，未接種疫苗者感染Omicron致死率為8.6%，接種3劑降為1%，降幅達8倍；另外，80歲以上長者未打疫苗，致死率可達22.5％，打了3劑可降到4%。目前台灣75歲以上長者第一劑接種率75.5%、第二劑68.8%，距離目標80%與75%仍有一段距離，鼓勵長者盡快接種。

要怎麼鼓勵長者打疫苗？莊人祥表示，指揮中心會與地方政府一同推動，針對列冊名單透過民政系統鼓勵民眾接種，也會到巷弄長照站、社區長者關懷據點，還有社區活動者，都會去宣傳，呼籲來參加活動著長者盡快接種，保護自己與他人。

另外，也會請地方衛生局加強外展接種服務，針對住宿型長照機構、社區式與居家照顧服務、洗腎機構照顧者與工作人員接種，對於無法由家屬陪同者，也可由熟悉的居服員陪同接種。

對於擔心副作用無法完成2劑疫苗接種對象，將由地方政府協調機構安排醫師評估接種適合疫苗。另外對於行動不便長者，也會提供到宅接種或愛心車段/復康巴士等運運輸工具。另外，針對18歲以上未接種1、2劑疫苗提供200元以下衛教品措施，將持續至2/28，呼籲尚未接種者儘速施打，以提高保護力。

▲高風險族群應儘速打疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲高風險族群應儘速打疫苗。（圖／指揮中心提供）

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