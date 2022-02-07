居家服務「陪打新冠疫苗」有加碼津貼　「每案200元」24萬人可受惠

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

為提升長者新冠疫苗施打率，中央流行疫情指揮中心也推出長照居家服務結合陪同接種COVID-19疫苗服務，提供居服單位每案200元「陪同接種」加碼津貼，預估至少24萬人受惠。

發言人莊人祥說明，為強化長照服務對象對抗疾病的保護力，衛福部除已請縣市政府透過媒合醫療院所前往日間照顧中心、小規模多機能、團體家屋、住宿機構提供COVID-19疫苗施打的外展服務之外，將於2、3月期間提供居家服務單位「陪同施打COVID-19疫苗」加碼津貼。



針對加碼津貼，莊人祥表示，將提供居家服務單位每案200元「陪同施打COVID-19疫苗」加碼津貼，預估至少24萬人受惠。居服單位申報時，可同時申報「陪同外出」，但不得同時申報「陪同就醫」。



莊人祥說，本項津貼不列入照顧及專業服務給付總額，服務對象也不需要另外負擔自付額，目的是協助無法由家屬陪同接種COVID-19疫苗之服務對象，可由熟悉的居服員陪同前往，居服員除可在事前提醒服務對象疫苗施打流程和注意事項。



衛福部呼籲，自即日起至3月底止，有陪同接種COVID-19疫苗需求長照服務對象，可透過原居家服務單位、社區整合型服務中心或1966長照服務專線提出請居服員陪同施打疫苗申請，亦可透過長照交通接送服務預約無障礙交通車輛接送往返接種站，減少外出施打疫苗之不便性，尚未申請長照服務的民眾，也可透過長照服務專線1966申請評估，加入長照服務使用者行列。

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▲陪同接種疫苗服務措施。（圖／指揮中心提供）