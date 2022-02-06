蘇貞昌召開防疫會議討論6議題　社區傳播風險仍是主要挑戰

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌6日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗施打情形、醫療資源整備量能、貨輪進出及上船人員防疫措施、機組員防疫措施、漁船船員及接觸者防疫等6議題進行討論。指揮中心在會中表示，社區風險仍大，部分地區群聚感染之社區接觸者病例陸續出現，顯示社區傳播風險為目前主要挑戰，而整體疫情在各級政府努力及民間配合積極篩檢、疫調及匡列下，皆尚在可控範圍。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情略緩，處高峰持平，仍屬嚴峻，而我國周邊國家病例持續上升，境外威脅仍大；我國境外移入病例仍多，對社區風險仍大，而部分地區群聚感染之社區接觸者病例陸續出現，顯示社區傳播風險為目前主要挑戰，而整體疫情在各級政府努力及民間配合積極篩檢、疫調及匡列下，皆尚在可控範圍，不過仍需擴大通報及採檢與加速病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理，並再提升疫苗覆蓋率與加速醫療整備。

此外，由於Omicron變異株傳播性強且快，潛伏期平均為3天，傳染力高峰出現在發病後3至6天，而農曆春節期間人群南北交流及聚集增加，需密切監測春節連假後疫情變化，也呼籲民眾若有症狀應就醫採檢或自我快篩。

指揮中心表示，目前國內疫苗涵蓋率已達第一劑為81.79%、第二劑為74.8%、第三劑為23.35%，惟75歲以上長者部分第一劑為75.28%、第二劑為68.79%，目前擬透過「設立接種目標以敦促各縣市儘速安排造冊接種」、「加強住宿型長照機構、社區式與居家照顧機構、洗腎機構中之受照顧者、照顧者與工作人員外展接種服務」、「強化對擔心副作用而未接種者或行動不便者之評估與服務」、「提供接種誘因並增進接種點查詢便利性」以及「COVID-19公費疫苗預約平台」等方式，再積極提升75歲以上長者之疫苗接種率。

指揮中心表示，為因應此波疫情擴大篩檢之家用快篩試劑需求，衛福部已於1月緊急採購54萬餘劑，於撥發桃園機場、國內機場／港口、高雄市政府與桃園自貿園區內外工廠或企業後，預計庫存約33.5萬劑，將持續配合疫情防治擴大篩檢政策，統籌調度撥用家用快篩試劑，並視需要辦理採購已維持快篩試劑安全儲備水位。

另外，有關聘僱移工人數達50人以上事業單位之外籍移工及本國勞工篩檢所需之家用快篩試劑需求，經濟部已與勞動部協調，鑑於各行各業需有一致做法，除為熱區防疫需求由指揮中心提供上述熱區區域外，其他部分應由業者向家用快篩試劑製造業者洽購，並視情形由經濟部協助媒合；此外，有關加強型及一般型集中檢疫所的轉換，也會視疫情發展情形進行調整。

有關日前貨輪染疫事件，交通部指出，航港局已於上月25日修訂實施「港埠登船作業管理防疫規定」，強化港區登船管制措施，並於同月28日新增規範登船作業行為，各國際商港已設置16處登船檢查站，並已要求各單位落實高風險港區之加強防疫措施；有關機組員防疫措施部分，交通部表示目前已依指揮中心指引，確切落實國籍航空公司機組員之防檢疫措施以及航空器清潔消毒作業，民航局亦已持續派員執行不定期檢查。

此外，有關遠洋漁船及沿近海漁船之防疫作為，農委會表示目前皆依指揮中心指引辦理並持續滾動檢討，未來亦將持續配合指揮中心之防疫措施並與各相關機關單位合作，積極確切落實相關防疫規範。

教育部則表示，中小學行政人員及環保署皆將於明（7）日開始上班，教育部已請環保署協助，將在本（2）月11日星期五開學前完成校園清潔消毒作業，學生於開學兩週內於校內用餐時應使用隔板；此外，有關台灣女子足球代表隊專機返台之安排，目前皆按規劃期程進行。

蘇貞昌聽取報告後表示，目前國際疫情仍屬嚴峻，尤其是周邊國家病例持續上升，一點都不能掉以輕心，邊境仍需維持目前管制強度，而Omicron病毒株雖然傳播速度快，但在國人普遍施打疫苗的狀況下，確診者多屬輕症或無症狀，對此波疫情雖需戒慎但不必恐懼，也指揮中心積極透過相當誘因或由村里長宣傳等各種方式，提升75歲以上長者施打疫苗之意願，既是保護自己，也能保護朋友及他人。

蘇貞昌指出，國人在新春過年期間難免有各項聚會活動，雖然多數民眾皆遵守指揮中心防疫規範戴上口罩並落實實聯制，不過仍需密切觀察國內疫情發展情形，且請國人特別注意自身健康狀況，特別是第一線醫療檢驗人員若有相關症狀，也請儘速通報。

蘇貞昌強調，有賴於指揮中心調度妥適，目前國內醫療資源整備量能尚屬充裕，有關一般型及加強型之集中檢疫所之轉換等相關量能，請指揮中心視情況機動調整；另有關貨輪管制、機組員防疫及遠洋、沿近海漁船之防疫措施，請交通部及農委會加強落實並持續緊盯。

此外，蘇貞昌要求，有關中小學之校園清潔消毒作業，請教育部與環保署持續配合，如期在開學前完成，維護安全的校園環境；另有關中小學之校園清潔消毒作業，請教育部與環保署持續配合，如期在開學前完成，維護安全的校園環境；至於台灣女子足球代表隊之專機返國規劃，請教育部掌握相關時程，並請外交部提供必要之協助，對於確診團員之相關醫療協助，亦請指揮中心提供最妥善的安排。