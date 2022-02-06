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蘇聯核戰威脅！美進入3級警戒之際　尼克森總統竟醉到不省人事

▲▼美國第37任總統尼克森（Richard M. Nixon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第37任總統尼克森（Richard M. Nixon）。（圖／達志影像／美聯社）

作者： 貝諾瓦・法蘭柯鮑姆（Benoît Franquebalme）

譯者：韓書妍

摘自：墨刻出版《喝到改變世界的酒醉現場：甘迺迪被刺時保鑣宿醉中、金字塔是用啤酒建造的……原來歷史是喝出來的！》

●精選書摘

1973年10月24日夜間至25日

尼克森在核戰警戒之際醉的不省人事

理查・尼克森（Richard Nixon），又稱「狡猾的迪克」（Tricky Dick），是酒精過敏和喝酒毫無分寸的結合。

他於1994年辭世，26年後，我們可以篤定寫下這名全球最有權勢的男人是兩杯倒，可惜他絕少就此打住。他的狀況原本可能對全世界的命運造成嚴重後果，而且好幾次差點真的發生。到頭來，他的長期酒醉卻讓我們倖免於核爆災難。

1973年10月6日，埃及和敘利亞在西奈（Sinaï）和戈蘭（Golan）攻擊以色列，也就是第四次中東戰爭（又名贖罪日戰爭〔guerre de Kippour〕）。埃及和敘利亞有蘇聯提供軍備，進攻速度極快。14日起，尼克森政權搭起一道空橋，將2 萬2千噸軍火運送給以色列軍方。

當時正值冷戰高峰期，局勢越發緊張。幸好聯合國成功讓美蘇在22日接受第338號決議（Résolution 338），命令兩國立即停火。數小時後，蘇聯指控以色列沒有遵守協定。

10月23日夜間到24日，共產黨總書記列昂尼德・布里茲涅夫（Léonid Brejnev）傳遞訊息給尼克森。布里茲涅夫要求尼克森讓以色列遵守停火決議，甚至威脅要派遣部隊到現場：「您務必即刻採取行動。我直接告訴您，如果您無法和我們在此次事件上行動一致，那麼我們將面臨考慮單方面採取適當手段的急迫必要性。我們不能容忍以色列的專橫」、「單方面的適當手段！」這是直接恐嚇展開第三次世界大戰啊！

▲▼美國第36任總統尼克森（左）與蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統尼克森（左）與蘇聯共產黨總書記布里茲涅夫（Léonid Brejnev）。（圖／達志影像／美聯社）

布列茲尼夫這頭老狐狸其實籌碼全押了，打算奸詐地在尼克森的政治困境中撈到好處。因為試圖竊聽監視民主黨辦公室而引發水門事件（Watergate）的尼克森此刻醜聞纏身，狀況的確糟透了。然而布列茲尼夫知道對手的心理狀態已經不堪一擊了嗎？

24日晚間9點35分，收到這份訊息後，美國國務卿亨利・季辛吉（Henry Kissinger）試圖警告總統，他得到的回覆卻是總統現在「不方便」⋯⋯

於是季辛吉冒著承擔後果的風險，在白宮戰情室中做組織會報。轟炸機裝滿核子武器，發射井進入警戒，攻擊潛艇在俄國外海就定位。25日早晨，美軍實施三級國家防衛狀態（DEFCON）。

進入三級防衛狀態，空軍五分鐘之內就能出動。60架B-52轟炸機從關島基地被召回，第82空降師（82e division aéroportée）作好戰鬥準備。情報機構發現一艘蘇聯軍艦正前往亞歷山卓（Alexandrie），且疑似運送大量核武。在這段時間中，尼克森都在睡覺。更精確地說，他正在慢慢酒醒。

「即使沒有他的允許，我們也必須有核戰的準備。」時隔17年，海軍上將與海軍作戰部長艾爾默・朱瓦特（Elmo Zumwalt）餘悸猶存地說道：「原因是他就是醒不過來。尼克森顯然喝太多了。當時我聽說沒人叫得醒他。」

早上八點，尼克森終於甦醒，發現他的國家進入核戰備戰狀態！於是他和眾議院的領袖們開會，季辛吉姍姍來遲。他的老闆還打趣地說：「我們花了一番工夫才找到亨利呢。當時他還和一名清潔婦在床上」。在「亨利」對眾人發言時，尼克森打斷他的話，並且花了整整半小時談論蘇聯共產黨的歷史。

他的結論是：「我從來沒說過蘇聯人是好東西」。最後，布列茲尼夫沒有落實他的威嚇，聯合國再次下令停火。警戒也就此解除。

▲▼美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。（圖／達志影像／美聯社）

布列茲尼夫本人對酒精和安眠藥成癮，使得情勢更加令人憂心。1973年10月，極可能是他的未來繼任者尤里・安德洛波夫（Iouri Adnropov）阻止他讓局勢惡化。

根據《紐約時報》報導，美國的三級國家防衛狀態很快讓他酒醒。

關於這件危機，尼克森後來在回憶錄中寫下一句話，使我們讚美酒精的催眠行動：「當時我們必須採取行動，包括核武戒備的衝突」，若說他的幕僚當時選擇不叫醒他，那是因為他們知道尼克森很可能做出輕率的決定。
因為深陷水門事件的危機，讓尼克森已然成為定時炸彈。數個星期以來，季辛吉其實承擔了總統職務的重擔。他還稱尼克森為「我們的醉鬼朋友」。

一連串醜聞和酗酒問題說服他下達最高指令：「要是尼克森吩咐某些事，那就等待時機，採用疲勞戰術」。季辛吉很習慣地告訴他的助理，如果對總統言聽計從，恐怕每個禮拜都要爆發一場核戰了。至於要讓尼克森簽署重要文件的話⋯⋯最好一大早就讓他簽。

1973年8月，尼克森在紐奧良演講時顯得相當「疲倦」。《紐約時報》注意到他口齒不清，而且語速忽快忽慢，聲音也忽大忽小。有人把尼克森比喻為「缺乏速度的艾德・蘇利文」（Ed Sullivan，等於美國版的米歇爾・德魯克〔Michel Drucker〕。前者為美國知名電視節目主持人，後者為法國主持人）。

且事態不斷惡化，直到1974 年8 月9日尼克森請辭之日。《以色列時報》（Time of Israël ）形容他在任期最後「於白宮中神出鬼沒，在全然酒醉的狀態下對著畫作說話。」

尼克森的幕僚長命令醫生不可再開立鎮定劑處方簽給他，避免他產生自殺念頭。季辛吉的副手羅倫斯・伊格伯葛（Lawrence Eagleburger）在尼克森找他要宣布將要請辭的那天就在他身邊。他向記者鮑伯・伍德沃爾（Bob Woodward）和卡爾・伯恩斯坦（Carl Bernstein）轉述場面，他們就是當時揭露水門事件醜聞的記者：「總統說話時含糊結巴。他醉了，完全失控。」

▲▼《喝到改變世界的酒醉現場》。（圖／墨刻出版提供）

★ 本文墨刻出版授權，摘自《喝到改變世界的酒醉現場：甘迺迪被刺時保鑣宿醉中、金字塔是用啤酒建造的……原來歷史是喝出來的！》

★ 穿梭史上最茫的20個醉醺醺時刻！看大人物們與酒精如何引爆災難、牽動世界局勢
★ 集結20篇章從千萬年前按時期排序至十九世紀所發生「因酒誤事」或「改變歷史」（不管好壞）的經典歷史事件

 

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