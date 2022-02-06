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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一樁「詐騙威脅案」體會從政價值　詹為元曝當議員最想做的事

▲▼國民黨青年部前副主任詹為元。（圖／詹為元提供）

▲國民黨青年部前副主任詹為元。（圖／詹為元提供，以下皆同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨青年部前副主任詹為元投入2022台北市松山信義區市議員選戰，幕僚資歷相當豐富的他，認為一個好的政治人物必須當好的傾聽者，「聽得到、聽得進、聽得懂，如此才能感同身受」，也期許自己能用同理心來處理政治事務。

詹為元畢業於政治大學東亞研究所博士，先後任職於前立委丁守中辦公室、蔣萬安辦公室法案助理，2018年九合一選舉期間出任丁守中競辦發言人，去年則在江啟臣競選黨主席競選連任期間擔任發言人，現職為立委張育美辦公室主任。累積豐富的幕僚經驗及選舉實戰經驗，表態投入台北市議員松山信義選區選舉。

▲▼國民黨青年部前副主任詹為元。（圖／詹為元提供）

談到投入政治工作的契機，詹為元說，就讀博士班期間，思考著「做學問能幫助社會」，因此退伍後投出的唯一一份履歷，就是到丁守中國會辦公室，一開始石沉大海沒有回音，過了3個月當他已經不抱期待時，突然接到面試通知，之後便進入國會擔任法案助理，開啟了他的政治工作生涯。

對於年輕世代、中間選民厭惡藍綠鬥爭的現象，詹為元觀察，去年1218公投上升到政黨對決態勢後，即使選民對公投案各有贊成或反對的理由，卻流於政治意識形態的操作，導致一般選民無法客觀思考，甚至因厭煩政治對立而不去投票。

「政黨必須有立場，而立場自然會導致對立與爭辯，但適時的爭論是幫助民眾釐清事物的本質。」詹為元說，在資訊碎裂化及網軍發達的世代，許多事物的本質已難以洞悉，但他相信，透過捍衛自身立場，仍能將資訊傳達給支持的民眾。

▲▼國民黨青年部前副主任詹為元。（圖／詹為元提供）

詹為元認為，「國民黨應該務實地去爭取中間選民」，例如民進黨政府對於福島五縣的核食開放蠢蠢欲動，國民黨當然可以複製反對萊豬的模式，要求零檢出的科學報告、發動公投，然而，這個模式在反萊豬公投已經失敗過一次，「代表新的民意或許能免強接受民進黨的說法。」

「當民進黨執意進口，擋也擋不住的話，國民黨應該思考堅定的要求做好把關工作。」詹為元說，包含逐批查驗進口的核食是否放射量超標，又或者要求明確標示該食品是從核災地區進口，讓不願吃核食的民眾至少能清楚判斷與選購，透過具體的政策訴求，才能得到更多中間選民的支持。

▲▼國民黨青年部前副主任詹為元。（圖／詹為元提供）

在表態投入松山信義區市議員選戰後，詹為元以「改變世界」作為競選主軸，他說，自己最想做的就是推動都市更新，讓長輩不用再被「束之高閣」。

詹為元引述台北市聯合醫院的院長黃勝堅曾說：「只要是沒有電梯的老公寓，即使在二樓，對行動不便的長輩來說，都是都市中的醫療偏鄉。」台北市雖然是首善之都，卻也是全台灣住宅老化最嚴重的城市，30年以上屋齡的住宅佔了71.3%，居於全國之冠。

詹為元指出，推動都更經常面臨「信任感危機」，自辦都更經常會懷疑建商多留一手，沒有放權讓利，公辦都更又曠日廢時。因此他認為，政府應該在自辦都更的過程中扮演公正第三人的角色，類似仲裁者的概念，與居民和建商建立三角關係，當居民與建商發生矛盾或民眾有疑惑時，地方政府可透過專責單位與「專案負責人」排解，居民基於對政府的信任感，降低對建商的不信任，三方呈現正循環關係，進而加速都更推動。

回顧2021年，詹為元印象最深刻的服務案是一樁詐騙威脅案。陳情人因網路交易被買家威脅恐嚇，由於陳情人擔憂報警後會遭遇報復，因此詹為元協助聯絡警界、法界的朋友後，將資源轉介給陳情人。讓他了解自己的權利義務，與恐嚇者談判協商，而那次的經驗，令詹為元體會在政治圈最大的價值，「就是幫助他人」。

詹為元認為，好的政治人物必須當一個好的傾聽者，真正了解民眾的想法與需求，「聽得到、聽得進、聽得懂，如此才能感同身受」，以同理心來處理政治事務，幫人民解決困擾。而「改變世界」的對象可能是一個生活環境、一個家庭、甚至一個房間裡，每個人都有屬於自己的世界，他希望透過政治參與，能陪伴人民改變這個你我關心的世界。

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