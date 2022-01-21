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北市議員林穎孟挨批「假面甜心」　告助理求償被嗆攤開證據公評

▲▼台北市議員林穎孟。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員林穎孟（中）不滿助理說她是「慣老闆」等語，提告求償共380萬元。（資料照片／記者袁茵攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會無黨籍議員林穎孟2020年被自己助理爆料是「假面甜心」、「慣老闆」等語，她怒告5位助理涉犯誹謗等罪嫌，台北地檢署認定助理的說法有依據，都不起訴處分，林穎孟另提告向5位已離職助理求償共380萬元與登報道歉，台北地院今開庭時，林穎孟請求法官「明察秋毫」，5位助理反駁指出有錄音、錄影佐證，必要時公開讓大眾檢視。

38歲的林穎孟出身太陽花學運，曾任立委林昶佐國會辦公室法案助理，2018年代表時代力量政黨當選台北市第六選區（大安、文山）市議員，前年（2020年）3月間，林穎孟被助理向媒體爆料，指她涉找人頭領取議會助理補助款，且表裡不一、對助理苛刻，還要求女助理請生理假要附憑證。

林穎孟不甘挨批為「假面甜心」、「慣老闆」、「選前一套、選後一套的政客」等語，同年8月退出時代力量政黨，解僱爆料的5位助理並告5人涉犯誹謗、妨害信用、恐嚇危害安全等罪嫌。

檢方偵辦後，認為雙方群組對話紀錄顯示，5名助理的質疑都有依據，助理用「草包」、「低能」形容林穎孟，是基於個人價值判斷所做評論，今年初將5人都不起訴。

林穎孟另提本件民事訴訟，要求5位助理賠償共380萬元並登報道歉。北院今開庭審理，林穎孟表示勞動部不當勞動裁決委員會去年已認定5名助理爆料不實，她提告是希望5人為自己行為負責、向她道歉，也讓大眾知道實情，「請法官明察秋毫」。

5位助理出庭反駁指出，他們爆料內容都有錄音、錄影佐證，檢方的不起訴處分也說他們有憑有據，至於勞動部不當勞動裁決結果，根本不是林穎孟說的那樣，委員會根本沒對他們爆料內容做任何裁決，已對林穎孟打臉。

5位助理強調都已離職1年以上，仍遭林穎孟追殺不休，他們認為林穎孟應承認錯誤、重新出發，必要時會公布錄影錄音讓大眾檢視。法官諭知今年3月11日再開庭。

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