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「化煞聚財」植栽7要點曝！命理專家指大門最關鍵：放仙人掌擋煞

▲房子,植物,盆栽,樹,窗。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲植栽擺放間接影響家庭成員運勢。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者崔子柔／綜合報導

不少人會在農曆新年前進行大掃除，塔羅牌老師艾菲爾就提醒，打掃乾淨後可以擺放一些植栽旺家運，並分享家中7處適合布置的不同植物，提供民眾參考。

一、大門重擋煞「仙人掌、綠珊瑚、棕竹、魚尾葵」

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大門掌握整個家庭的財運命脈，也是和外界接觸的第一關口，因此方位和植物擺設需特別注意，像是多肉植物如仙人掌、龍骨、綠珊瑚等可助於擋煞，另外大門若面對樓梯，可在相衝處擺放棕竹、魚尾葵等化災。

二、玄關招貴人「黃金葛、發財樹、鐵樹」

玄關是進入家宅後第一個位置，能阻隔外界流向室內的氣流，此處則適合以常綠的觀賞型植物為主，且必須時時澆水打理，千萬不可讓玄關植栽生灰枯黃。

▲▼ 室內設計,窗戶,植栽（圖／取自免費圖庫pexels）

▲艾菲爾老師提醒，玄關植栽需時常打理。（圖／取自免費圖庫pexels）

三、客廳主聚財「發財樹、開運竹、富貴竹」

大多家庭成員會在客廳聚集，此處會影響家庭和氣甚至到成員的未來運勢，因此適合在客廳入口、角落或樓梯邊擺放大型植物，或葉片較大的闊葉植物，茶几、櫃子上則適合放小型的常綠植物，而客廳主聚財，又以發財樹、開運竹最為合適。

四、餐廳助和睦「鮮花、百合、秋海棠」

餐廳的良好風水不僅能讓家人間和睦，還能給整個家招來財氣，擺放聖誕紅、百合、秋海棠等鮮花或鮮豔的盆栽會帶來正向、愉悅氣氛，讓家庭的氣運好轉。

五、臥室招桃花「茉莉、綠蘿、粉色鮮花」

臥室是多數人待最久的休息之處，擺放體積較小、氣味雅淡的植物能提升睡眠品質，有助於淨化空氣的文竹、君子蘭也是不錯的選擇，另在臥室的桃花位（2022年為正北方）擺放紅、粉色鮮花，則可催旺桃花運。

▲▼魚缸,房間,盆栽,植物,風水,臥房,工作,床,電腦,筆電,魚,水缸。（圖／翻攝自pixabay）

▲臥室植栽影響睡眠品質。（圖／翻攝自pixabay）

六、廚房主納福「綠蘿、吊蘭、仙人掌」

廚房的空氣通常在整個家中最汙濁，且廚房主接福，若位在家宅東方可在冰箱上擺放紅色植栽，對家人的健康有利，若位於家宅南方，則可擺放好養活的觀賞性植物，若位在西方可放黃色植物，催旺家庭財運，並減緩太陽下山後的陰氣，若位在北方，則可擺放紅、橘等鮮豔的花卉，替家庭招來生機與活力。

七、陽台能生旺「棕竹、萬年青、杜鵑花」

一般屋子主要都透過陽台換氣，又因光線充足，適合擺放顏色鮮艷的花卉、常綠植物，像是杜鵑花、鬱金香、茶花，另或是棕竹、金錢樹、橡膠樹等葉片較大的觀賞性植物。

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