家中3處擺植物「財運爆棚」　觸碰禁忌吸煞氣變窮人

▲家中客廳植物擺對位置可以提升財運。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者曾羿翔／綜合報導

迎接新年除了大掃除以外，不少人也會趁這個機會重新布置家裡，其中家中植物的擺放位置也是講究風水的，若位置擺放錯誤，不僅無法替美觀加分，還容易帶來各種問題，有3個地方的植物擺放相當重要，放對位置除了可增加財運，還可以達到淨化空氣的效果。

一、陽台

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陽台在家宅風水中相當重要，因為接收了天地靈氣與萬物精華，可說是最接近大自然的地方，把植物放在這裡是相當好的選擇，可以充分進行光合作用，但在擺放植物的時候要注意「不要擺放帶刺的植物」，因為帶刺植物放在自己家陽台上，可能會吸收到很多煞氣，導致家裡氣場被破壞，間接使得財運無法聚集。



二、玄關

每天回到家中一開門，第一眼看到的就是就是玄關，可見其重要程度。玄關也相當適合擺放植物，如果有客人來家中拜訪時看到美麗植物，首先也會對家中主人的品味產生較好印象。此外，玄關是「家中的財位」，所以擺放植物可以帶來「生機」，讓家宅的財運越來越好，生活充滿和諧氣息。

三、客廳

客廳也可說是家裡風水重要的地方，所以植物在這千萬不可亂擺，最好能夠放在風水中心處，例如電視櫃旁邊與沙發旁邊，除了美觀以外，還可給家中的人帶來財富，同時還可淨化自己家中的空氣，一舉兩得非常實用。

▼陽台不建議擺放帶刺的植物。（圖／資料照）

