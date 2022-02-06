造塚封屍案／水泥封小姑屍！狠嫂口風超緊　「聽到一句話」全認了

▲警方持鐵鎚開挖封屍現場，葉女被埋在水泥人形墓塚當中讓人毛骨悚然。（圖／翻攝自仁泰生命事業臉書）

記者林昱萱／整理報導

新北市2018年3月間發生一起駭人聽聞「造塚封屍」案，女子張芳馨因為跟葉姓小姑處不來，竟然就用啞鈴狠砸對方頭部，並將瀕死的小姑拖進浴室，將人活活壓進澡盆溺死，而起初張女否認所有犯行，讓當時辦案的員警一度拿她沒有辦法，直到警方脫口而出一句話，才成功突破她的心房，將犯案細節全盤托出。

回顧整起案情事發經過，事發當時由於葉姓女子連續失蹤4天，讓其老闆感到疑惑並報警，而接著警方就在葉女的房間內發現詭異的水泥塚。經調查後發現，竟是大嫂張芳馨下的毒手。檢警查出，姑嫂兩人關係不好，在事件發生前，兩人才剛發生口角，而葉女也針對此事打電話到張女娘家抱怨。未料，此舉卻引爆張女內心熊熊的怒火，埋下了殺機。

張女先事趁葉女不注意時，用啞鈴重擊對方頭部，接著又不顧對方滿頭是血、命在旦夕，竟將她的頭壓進澡盆中，活活將對方溺死。之後又擔心屍臭會引發他人懷疑，還企圖用點精油的方式，以此掩蓋屍臭，而當張女發現連精油都不足以掩蓋屍臭之後，竟分多次外出購買大量乾拌水泥砂，將葉女的遺體在其房內「造塚封屍」。

▲水泥封屍案兇手張芳馨。（圖／記者吳銘峯攝）

值得一提的是，起初警方找上門時，張女一度否認犯案，直到警方將其餘人請出房間之後，並向張女道出，「現在這裡只有你、『無形』的在而已」，而這句話終於突破張女心防，坦承犯案，而她也供稱，之所以會用此方法封屍，是因為曾在電影內看過相關情節。

此外，張女原先在庭上承諾賠償400萬元，但因為其始終分文未給，因此被法官判處無期徒刑，而全案上訴到最高法院後，最高院維持判決，全案定讞。