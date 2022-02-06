　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

造塚封屍案／水泥封小姑屍！狠嫂口風超緊　「聽到一句話」全認了

▲▼警方持鐵鎚開挖封屍現場，張女被埋在水泥人形墓塚當中讓人毛骨悚然。（圖／翻攝自仁泰生命事業臉書）

▲警方持鐵鎚開挖封屍現場，葉女被埋在水泥人形墓塚當中讓人毛骨悚然。（圖／翻攝自仁泰生命事業臉書）

記者林昱萱／整理報導

新北市2018年3月間發生一起駭人聽聞「造塚封屍」案，女子張芳馨因為跟葉姓小姑處不來，竟然就用啞鈴狠砸對方頭部，並將瀕死的小姑拖進浴室，將人活活壓進澡盆溺死，而起初張女否認所有犯行，讓當時辦案的員警一度拿她沒有辦法，直到警方脫口而出一句話，才成功突破她的心房，將犯案細節全盤托出。

回顧整起案情事發經過，事發當時由於葉姓女子連續失蹤4天，讓其老闆感到疑惑並報警，而接著警方就在葉女的房間內發現詭異的水泥塚。經調查後發現，竟是大嫂張芳馨下的毒手。檢警查出，姑嫂兩人關係不好，在事件發生前，兩人才剛發生口角，而葉女也針對此事打電話到張女娘家抱怨。未料，此舉卻引爆張女內心熊熊的怒火，埋下了殺機。

張女先事趁葉女不注意時，用啞鈴重擊對方頭部，接著又不顧對方滿頭是血、命在旦夕，竟將她的頭壓進澡盆中，活活將對方溺死。之後又擔心屍臭會引發他人懷疑，還企圖用點精油的方式，以此掩蓋屍臭，而當張女發現連精油都不足以掩蓋屍臭之後，竟分多次外出購買大量乾拌水泥砂，將葉女的遺體在其房內「造塚封屍」。

▲▼水泥封屍案兇手張芳馨，出庭時仍與律師談笑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲水泥封屍案兇手張芳馨。（圖／記者吳銘峯攝）

值得一提的是，起初警方找上門時，張女一度否認犯案，直到警方將其餘人請出房間之後，並向張女道出，「現在這裡只有你、『無形』的在而已」，而這句話終於突破張女心防，坦承犯案，而她也供稱，之所以會用此方法封屍，是因為曾在電影內看過相關情節。

此外，張女原先在庭上承諾賠償400萬元，但因為其始終分文未給，因此被法官判處無期徒刑，而全案上訴到最高法院後，最高院維持判決，全案定讞。

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
拿鐵買1送1、美式只要22元！　超商「開工咖啡優惠」搶先看
D乳女「1天接客12小時」！　被逮吐心酸
離奇影片曝！　台東上空「6不明光體」盤旋飄移
紅包錢存起來！　蘋果2022年「10大新品」一次看
台東春節狂湧144萬人次　國際地標「慘淪垃圾場」
桃園妹「騙走老人刮刮樂獎金」　台彩回應了
冬奧女選手住隔離飯店「每天餓到哭」！　便當照片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘆洲屁孩新年聚會走鐘！口角暴怒砸賓士　9人遭逮全送辦

造塚封屍案／水泥封小姑屍！狠嫂口風超緊　「聽到一句話」全認了

D乳女為顧父母下海　1天接客12小時！被逮解脫吐心酸

19歲男閃車「失控連撞5車」！BMW車頭爛毀、瑞典坦克慘掉胎

快訊／台64線砂石車翻覆！整車橫躺路中　西向全線封閉

25歲女被抓「要關16個月」！急叩美髮師帶剃刀...衝警所原因曝

女方偷吃遭男友抓包竟誣被下藥性侵　法官因這點判無罪

板橋重慶路人行道成機車捷徑　外送員直直衝「與行人爭道」

高雄5惡煞凌晨「暴砸檳榔攤」　老闆還擊不敵慘掛彩

80公斤男攀北大武山墜深崖重傷　救難人員經往返7hrs扛下山送醫

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

蘆洲屁孩新年聚會走鐘！口角暴怒砸賓士　9人遭逮全送辦

造塚封屍案／水泥封小姑屍！狠嫂口風超緊　「聽到一句話」全認了

D乳女為顧父母下海　1天接客12小時！被逮解脫吐心酸

19歲男閃車「失控連撞5車」！BMW車頭爛毀、瑞典坦克慘掉胎

快訊／台64線砂石車翻覆！整車橫躺路中　西向全線封閉

25歲女被抓「要關16個月」！急叩美髮師帶剃刀...衝警所原因曝

女方偷吃遭男友抓包竟誣被下藥性侵　法官因這點判無罪

板橋重慶路人行道成機車捷徑　外送員直直衝「與行人爭道」

高雄5惡煞凌晨「暴砸檳榔攤」　老闆還擊不敵慘掛彩

80公斤男攀北大武山墜深崖重傷　救難人員經往返7hrs扛下山送醫

天生憂鬱臉！小灰貓垂眼角藏心事　看到食物「雙眸放大3倍」萌炸

投資達人發特殊紅包！勇侄「梭哈」幣安幣　慘賠學到人生寶貴一課

愛沙尼亞友台議員去年11月訪台　米林參與救火行動不幸離世

蘆洲屁孩新年聚會走鐘！口角暴怒砸賓士　9人遭逮全送辦

春節油價凍漲！中油吸收每公斤1.2元漲價　2月14日起恢復調整機制

8個延長「電動車行駛距離」小技巧　減少低電量顧路的危機

全台首創中西合併減重茶！一天一包就能瘦！

破百種吃法！高雄日式洋食推超狂雙主餐　蛋液天婦羅丼放3大隻炸蝦

隔壁學姐／陸偶像世代3年神話進入寒冬！　揭密選秀元年崛起到殞落

中信兄弟洋將近日抵台　泰迪因暴風雪延誤

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

重案回顧／薛定岳殉職2年！女友臉書思念

老公失蹤！她揹剛出身女兒賣地瓜遭酸

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

騎士環東遭撞亡　9天後又見逆向三寶

國道超速遭吊牌　飆車男：半年不開會壞

台中偵查佐陳屍「鑑識小組沙發」　同事：基層快累趴

即／台64線砂石車翻覆！西向全線封閉

3個月撈120萬...美熟女「神技」榨男客

小隻馬帥騎紅牌重機　只因為喜歡這感覺

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

疫情難飛！空姐轉職做「這行」月收破6位數　

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

更多熱門

相關新聞

新北農村春遊趣　健身賞景啖美食

新北農村春遊趣　健身賞景啖美食

正值農曆春節期間，最重要的就是和家人享受美好的團聚時刻。今年受疫情影響，大家更注重戶外活動，新北市政府農業局推薦民眾在年節期間探訪新北農再社區，健身又賞景還能大啖美食。此外，為因應新冠肺炎疫情，務必隨時做好防疫措施與衛生習慣，收穫新年開春的好運氣。

萬里轎車攔腰撞翻休旅車　1人傷

萬里轎車攔腰撞翻休旅車　1人傷

新北延後開學？　侯友宜回應了

新北延後開學？　侯友宜回應了

新春出遊遇野生動物　動保處籲遵守「三不原則」

新春出遊遇野生動物　動保處籲遵守「三不原則」

新北八里挖子尾自然生態小旅行

新北八里挖子尾自然生態小旅行

關鍵字：

水泥水泥塚新北水泥封屍

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

威力彩上看9.1億　4星座、4生肖有望發了

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

新竹連震12次　專家：恐是大地震前兆

Toyz想拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz已經死了

爸爸幫女兒顧攤　客人卻瞬間跑光

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」

更多

最夯影音

更多
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面