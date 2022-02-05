台灣成衣隱形冠軍　屏東孩子謝奇享創國際品牌：做最好的

▲小丑魚排汗衫負責人謝奇享打造台灣成衣隱形冠軍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

白手起家的佳侑製衣負責人謝奇享幼年曾窮到灌白開水充飢，但貧困沒有打倒他，反而助他力爭上游苦學裁縫脫貧。他國中畢業從學徒做起，歷經入伍在洗衣部服役、退伍後在北部知名成衣代工廠服務，練就一身好手藝，後來南下高雄創業，從擺攤、代工、研發適合台灣氣候的排汗衫材質到自創小丑魚吸濕排汗衫品牌，享譽國際，成為台灣成衣界的隱形冠軍。

63歲的謝奇享是屏東南州鄉下小孩，小時候家境窮困，由母親一肩扛起家計，但他卻看作是上天給他的人生考驗，因此他特別熱心公益助貧，也將企業根留台灣，提供國人工作機會，廠內員工6、70人，全數為本勞，其中約20人來自單親家庭。

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▲謝奇享打造自有品牌堅持走自己的道路。（圖／記者陳宏瑞攝）

謝奇享當兵時主動爭取到洗衣部服役，藉幫同袍洗衣和修改衣服賺取零用錢，退伍後到北部一家知名專幫國外成衣品牌代工廠服務，學會裁剪專業技能，並擔任幹部熟悉成衣市場及行情，1985年南下高雄創業，從事裁剪、幫人燙衣服、包裝衣服，從菜市場、黃昏市場及夜市到處擺攤趕集。

謝奇享認為擺攤不是長久之計，於是改做盤商批發服飾給高市後火車站的成衣街店家賣，並著手生產服裝自售，由於手藝佳又價廉物美，口碑不脛而走，國外知名牌廠商也紛找上門代工，先後好幾年，賺取的每件代工費僅120元，但交給國外廠商則可賣好幾倍價錢，讓他萌生自創品牌念頭不想再被剝削。

至於品牌名稱謝奇享沒找專家、也沒算命，他因酷愛潛水，有次在墾丁潛水時見悠游自在的小丑魚色彩鮮艷、活力十足，非常討喜，加上他家裡水族箱也有養，因此靈機一動，就以「小丑魚」作為公司生產的吸濕排汗衫的MIT品牌名稱。

謝奇享2002年研發出小丑魚品牌的排汗衫並取得專利，當年6月美國迪士尼電影「海底總動員」大為風行，電影主角小丑魚也無形中幫忙打響小丑魚服飾品牌，因而造成熱賣。

謝奇享指出，成衣產想要在成衣世界占有一席之地，生產、研發、管理、行銷，樣樣都不可馬虎，特別是研發的技術和能力，世界流行樣式，他根本不想複製、套用，「要做就做獨特的、領先產業的」。