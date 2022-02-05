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台中男「2巴掌呼死酒友」輕判　檢不服上訴「二審逆轉重判7年2月」

▲▼台中,旅遊,台中車站,台中火車站,台中轉運站。（圖／記者姜國輝攝）

▲雙方原在台中火車站飲酒，但因衝突釀成死亡悲劇。（圖／記者姜國輝攝）

記者游宗樺／台中報導

台中一名男子3年前與朋友在火車站內喝酒，酒酣耳熱之際雙方因細故爆發衝突，男子出手打對方2巴掌，卻造成他顱內出血，送醫急救23天後宣告死亡。男子到庭後，辯解自己只是「輕輕打他2下」，認為對方的死因不能歸責於他，台中地院一審時採信被告說法，依過失致死輕判6個月，但經上訴至台中高分院時，法官認為被告掌摑的力道不輕，是對特定目標有意識的攻擊行為，因具傷害犯意，改依傷害致死罪重判7年2個月，全案可再上訴。

判決書指出，葉姓男子2018年5月時遭人毆傷住院，同年6月11日上午8時許，葉男在台中火車站與李男在出口電扶梯下方飲酒時，雙方突然發生爭執，李男一氣之下出手打了葉男左臉頰2下，造成他右側創傷性硬腦膜下出血，當場被送醫緊急手術，在7月4日時被院方宣告死亡，葉男家屬對此向李男提告。

李男到案後，坦承「只是輕輕打2下」，而在此之前，死者曾被人打傷頭部住院，卻途中跑出醫院，認為葉男的死因與打2下無關。經法醫解剖後，發現死者頭部右側硬腦膜有手術傷口，左側有硬腦膜下腔出血及血塊約200毫升，左側大腦有血塊壓迫凹陷痕，右側腦內有出血，腦部呈高度腫脹。對此，李男稱這些傷口葉男本來就有，當天他雙眼就有腫脹，自己也知道對方遭不良少年毆傷住院，卻偷跑出來。

全案經台中地院審理，依據病歷證實葉男確實曾因顱內出血等傷勢住院，曾於5月4日及6月11日分別因不同傷害事件就醫過，根據法醫說法，葉男腦部受傷後腦部更脆弱，不需要很大的力量，就可能導致顱內再出血，尤其是再生的血管十分脆弱，稍有外力即可能再度破裂。

地院法官認為，李男缺乏傷害的犯意，行為應構成過失致死罪，也就是李男為制止葉男吵鬧，不思理性溝通，而用右手打葉男左臉頰2下，雖沒有傷害之故意，但仍造成葉男顱內出血死亡，一審判處有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元。

檢方不服一審判決，上訴至台中高分院，理由是李男實際上出手力道不輕，具有傷害犯意，應構成傷害致死罪，二審法官同意此一見解，且認為一審時只憑被告與一名證人的說詞，配合醫院提供的病歷、傷勢照片，就認定李男拍打的力道不大，並未細究其他狀況，甚至以李男如果真的要傷害對方，「自當握拳使力擊打」，是過度狹隘詮釋傷害罪的定義，據此撤銷原判決，改依傷害致死罪判處7年2月徒刑，全案仍可上訴。

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